FOTBAL ON-LINE: Schickova paráda posílá český tým znovu do vedení, Dúbravka byl bez šance

Oba rivalové dnes potřebují zabodovat. Slovensko stejně jako český tým v září na úvod Ligy národů prohrálo s Ukrajinou, která s šesti body vede tříčlennou tabulku a nakročila k postupu do elitní Ligy A. Poslední tým skupiny sestoupí do Ligy C.

Slováci vyhráli jen tři z deseti vzájemných duelů, nyní jsou ale favority. Na žebříčku FIFA jim patří 26. místo, zatímco čeští fotbalisté jsou až na 47. pozici.

Češi vyhráli jediný z pěti zápasů na Slovensku. V roce 2006 triumfovali 3:0, Šilhavý byl tehdy asistentem trenéra.

Dějištěm prestižního derby je vyprodaný stadión v Trnavě.