Chtěli jsme víc než Slováci, v tom to bylo, zářil Šilhavý po premiéře, po níž to ani v Lize národů nebalí

Jenom zářil. Aby ne, když mu křest ohněm vyšel. Ve federálním derby měl nový trenér české fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý nad Slováky navrch. V Trnavě nad nimi v druhém díle nově zrozené Ligy národů vyhrál, takže naplnil, co si před konfrontací s Kozákovým výběrem předsevzal - ještě to nezabalit... A česká reprezentace to po výrazně zlepšeném výkonu a hře v porovnání s předchozímu utkáními balit opravdu nemusí.

Musíte se cítit jako v sedmém nebi. Premiérový zápas s reprezentací a hned vítězství.

Skutečně jsem si víc přát nemohl. Velké utkání a ostré k tomu, neboť v něm šlo o soutěžní body, navíc derby se Slovenskem... Věřím, že nepůjde jen o první vlaštovku a že se budeme dál zlepšovat.

Prostě se potvrdilo, že léčba novým trenérem byla u národního týmu účinná.

Jistý vliv můj příchod na mužstvo měl, ale nebylo to jen o trenérovi. Přišli i noví hráči, Bořek Dočkal se stal kapitánem, udělali jsme i spoustu práce, i když jsme na to měli jen pár dnů. Všichni - moji lidé v realizačním týmu, hráči zrovna tak. Ti, co se v Trnavě představili na trávníku, stejně jako ti, co se na něj nedostali. Už před utkáním jsem cítil z mužstva velkou sílu, což se v průběhu devadesáti minut potvrdilo.

Takže práce byla rozhodujícím faktorem, který vám dopomohl k vítězství a třem bodům do skupiny Ligy národů?

Tím rozhodujícím faktorem bylo, že jsme chtěli víc než Slováci. A při veškerém respektu k nim a jejich kvalitám a síle.

Fotbalisté české reprezentace (zleva): David Pavelka, Josef Šural, Bořek Dočkal, Michael Krmenčík a Jakub Jankto během děkovačky s fanoušky po utkání Ligy národů, Slovensko - Česká republika

Vlastimil Vacek

Důležité bylo ovšem i to, že vyšel váš plán eliminovat silnou středovou trojici Slováků.

I to byl klíč k úspěchu. Viděli jsme, jaké chyby dělalo mužstvo v předchozích zápasech a jak hloupé góly dostávalo. Proto jsme na Slováky vyrukovali s tím, že musíme hrát kompaktně, nesmíme je pouštět středem hřiště, a naopak se musíme snažit se tlačit k postranním čarám, kde nejsou tak nebezpeční. Bez chyb to sice nebylo, ale plán fungoval.

Přesto jste se nejspíš musel na začátku druhého poločasu o osud zápasu obávat, protože domácí tým vás přehrával a měl blízko k tomu, aby výsledek otočil.

On už měl blízko k vedoucímu gólu, ale naštěstí šanci nevyužil. Slovákům ve druhém poločase pomohl příchod Weisse, jenž nám dělal problémy, stejně jako jim pomáhali fantastičtí fanoušci, kteří je hnali dopředu. Pomohli jsme jim ale i my, protože jsme se trochu roztáhli a oni toho využívali. Naštěstí jsme i tuto kritickou pasáž ustáli a nakonec vyhráli.

Za vydatného přispění nového kapitána Dočkala, který se projevil nejen jako pravý vůdce, ale navíc i nahrávač, neboť asistoval o obou gólů.

Pro mě byl týmový výkon, za který musím pochválit všechny hráče.

Čeští fotbalisté slaví úvodní branku utkání

Vlastimil Vacek

Takže Dočkala nevyzvednete?

Ale určitě. Skvělý fotbalista a lídr k tomu. Promlouval k ostatním na tréninku i před zápasem, nahrál na obě branky a potvrdil, že ne nadarmo je nejlepším nahrávačem v americké lize. Byl kapitánem a vůdcem, i když i ostatní mu v tom pomáhali. Ale stejně tak bych se mohl mluvit o obou hrotových útočnících, neboť oba dali po gólu. Zmínil bych se i o Čelůstkovi, jenž zpočátku byl sice trochu nervózní, ale postupně úkoly zvládal a v osobních soubojích byl jedním z našich nejlepších hráčů. A přidat také zmínku o Pavelkovi, jenž pracoval od první do poslední minuty a podal dobrý výkon.

A co volba Vaclíka? Bylo pro vás těžké na něho ukázat a udělat z něho brankářskou jedničku?

Hodně dám na trenéry gólmanů Milana Veselého a Radka Černého. Všichni tři naši brankáři jsou vyrovnaní, ale my se shodli na Vaclíkovi. A on nás podržel, ukázal, že je mentálně silný. Bylo vidět, že španělské angažmá mu jde k duhu.

Slovensko jste porazili a v Lize národů získali první tři body, což je pro další formování mužstva rovněž hodně důležité.

Chtěli jsme reprezentaci hned v prvním střetnutí nejen nastartovat, ale udržet si i šanci v Lize národů, což se také povedlo. Remíza by ani pro nás, ani pro Slováky nic neřešila, výhrou jsme se ale dostali zase do hry, což je před dalšími zápasy povzbudivé pro nás všechny.