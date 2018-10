Tohle vítězství chutná náramně, těší Dočkala skalp Slováků

Záložník Philadelphie a nejlepší nahrávač zámořské MLS si vítězství nad velkým rivalem a svoji premiéru s kapitánskou páskou užil. „Tohle vítězství chutná náramně. Byl to pro nás velmi důležitý zápas nejen pro další vývoj skupiny Ligy národů, ale i z pohledu toho, co se v posledních měsících kolem reprezentace dělo. Záleželo na tom, jestli a jak dokážeme na hřiště přenést pozitivní energii, kterou do nás kouč vléval. A to se povedlo, nastartovali jsme se jako tým. Ale rozhodně po jednom zápase nemůžeme říct, že všechno už je v pořádku a budeme jen vyhrávat. Zůstáváme nohama na zemi," konstatoval Dočkal.

Právě jeho přihrávky před oběma góly byly klíčové. Doslova měly oči. „Samozřejmě jsem za ně rád, protože jsou zápasy, kdy dáte pět skvělých přihrávek a nic z nich není. Dneska to vyšlo. Michael Krmenčík si výborně naběhl mezi stopery, nenechal se od míče odtlačit a výborně ho uklidil do branky. Ten druhý balón na Patrika Schicka nebyl nic výjimečného, letěl pomalu, pro útočníka dost těžká pozice, ale on si ho perfektně našel a výborně zakončil. Musím oba pochválit za to, jak akce dohráli," nešetřil chválou kapitán týmu.

Kapitán úlohu splnil

Jeho přihrávky si pochvalovali i oba střelci. „Perfektně mě tam našel, já jsem se jen zorientoval a uklidil míč do brány. Ten gól byla hlavně Bořkova zásluha," usmíval se Krmenčík. „Bořek odehrál výborný zápas a jako kapitán splnil svoji úlohu. Měl slovo už v kabině, burcoval nás i na hřišti a svým výkonem šel příkladem. Je znát, když máte v týmu takového hráče," dodal.

Usmíval se i nad tvrdými souboji se Škrtelem: „Nějaké souboje proběhly, povídali jsme si, ale po zápase jsme si podali ruku. Byl to vypjatý zápas s velkým nábojem. Jsem rád, že jsme vyhráli. Určitě nám to pomůže i v duelu na Ukrajině."

Přišel, viděl, dal gól a zvítězil, dalo se říct o Patriku Schickovi, který přišel na trávník místo Krmenčíka a po třech minutách dal vítězný gól... „Tak nějak se to dá říct, jak jste se zeptal," usmíval se nad poznámkou Sport.cz. „Jsem rád, že jsme ten zápas zvládli. Sami víme, že v posledních zápasech to nebylo ono. Důležité je to pro naše sebevědomí a vývoj ve skupině. Jsme zase ve hře o prvenství. Utkání v Charkově může být tím klíčovým," zdůraznil útočník AS Řím.

Padlo to tam

A nad „pomalým centrem", jak nazval svoji přihrávku na gól Dočkal se jen usmál: „Já jsem dával před tím nepovedený centr... Nabíhal jsem si zezadu, věděl jsem, že bude centrovat pravou a míč se bude točit od branky. Bylo to s mým náběhem perfektně sladěné. Míč jsem si našel a už šlo jen o to, balón dobře trefit. Padlo to tam."

Se svým kamarádem a bývalým spoluhráčem ze Sampdorie Milanem Škriniarem prohodili pár slov před zápasem. Na hřišti tolik soubojů nesvedli. „Moc jich nebylo, a už vůbec ne nijak tvrdé. Slovákům zkrátka tenhle zápas nevyšel," pravil Schick.

Velmi dobrou práci odvedla i česká defenzíva a v ní stoper Jakub Brabec. „Těžký zápas, měli jsme vzadu hlavně ve druhé půle hodně práce. My jsme s tím ale počítali, dlouho jsme byli v bloku, který ale pracoval perfektně. S Ondrou Čelůstkou jsme si vyhověli. On víc rozehrával, mně to tam hodně zavírali, nešel jsem do zbytečného rizika. Jsem rád, že všechno, co jsme dali do tohohle zápasu, se zúročilo na hřišti vítězstvím. Bořek Dočkal ukázal, jak je pro nás důležitý hráč. Ale dnes rozhodl náš společný kolektivní výkon," zdůraznil Brabec.