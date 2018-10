Tvrdá rána pro slovenský fotbal. Stojí za koncem trenéra Kozáka řádění hráčů v nočním klubu?

Ano, Slovensku se vstup do Ligy národů nevydařil. Po úvodní porážce s Ukrajinou a následném nezdaru s českým týmem se naděje Kozákova výběru mohou upínat maximálně ke snaze o udržení se v lize B.

Přesto konec úspěšného kouče překvapil nejen na Slovensku. A čile se tak hned začalo spekulovat o tom, jestli za nečekaným rozhodnutím opravdu stály jen porážky v Lize národů.

Podle slovenských médií tomu tak není. Bývalý hráč Dukly Praha údajně neustál neprofesionální chování svých hráčů právě po sobotní prohře s bývalým federálním partnerem.

Pavel Kadeřábek v tvrdém souboji o míč.

Vlastimil Vacek

Podle serveru cas.sk se blíže neurčená skupina reprezentantů vydala "oslavit" porážku do jednoho z nočních klubů v Senci. Tady měli v radostné náladě vydržet až do časných ranních hodin bez ohledu na chystanou nedělní tiskovou konferenci v Bratislavě. Fotbalisté během doby srazu musí plnit povinnosti související se statusem reprezentanta, což bylo v tomto případě hrubě porušeno.

Samotný Kozák bezprostředně po zápase s českým týmem své svěřence nešetřil. „Lobotka hrál špatně, ani Milan Škriniar nezahrál dobře. Buďme objektivní, hodně se mluví o miliónech, ale je třeba to ukázat na hřišti," pustil se do svých hvězd trenér, který měl smlouvu až do konce kvalifikace o postup na EURO 2020.

V této době však podle slovenských médií o rezignaci ještě nepřemýšlel, poslední kapkou měl být právě noční tah jeho svěřenců.

Slovenští fotbalisté rozhodnutí svého trenéra odmítli komentovat. "Já osobně, ani ostatní kluci se nechceme k celé záležitosti vyjadřovat. Je to velmi čerstvé, vůbec to není jednoduché přijmout. Byl to obrovský šok pro mužstvo, ale víc se v tom nechceme vrtat," říkala opora Herthy Berlín Peter Pekarík.

Ondřej Čelůstka během děkovačky s fanoušky po utkání Ligy národů, Slovensko - Česká republika, hrané 13. října 2018 na stadionu Antona Malatinského v Trnavě.

Vlastimil Vacek

Do hráčů se pustila i další legenda slovenského fotbalu Ladislav Jurkemik. "Kozákovo rozhodnutí mě velmi překvapilo. On patří mezi nejúspěšnější trenéry Slovenska. Je škoda, že tomu tlaku podlehl. Měl to udělat opačně. Některé hráče měl z kabiny vyhodit a zůstat měl on," má jasno bývalý reprezentační kouč slovenského týmu.

Skutečné důvody konce Jána Kozáka na lavičce vyjdou podle spekulací slovenských médií na světlo v následujících dnech.