ŠKORPILŮV ZÁPISNÍK: Jaká je asi cena doktora Krejčího, když hráči v reprezentaci stojí skoro dvě miliardy?

Humbuk, nic než humbuk. Nová éra a restart reprezentace je tady. Nastává mediální masáž mozků. Trenér Šilhavý se pár dnů po inauguraci rozjel po Evropě a dal si dostaveníčko s klíčovými hráči, dokonce se telefonicky spojil přes oceán s Dočkalem! On s hráči hovořil! No to je bomba. Co měl asi také jiného dělat, když měl dát dohromady nominaci a zápasy se Slovenskem a Ukrajinou se kvapem blížily?!

Hned poté se dozvíme, jaká je aktuální cena hráče v miliónech korun. V základních sestavách utkání se Slovenskem tomu vévodí Slovák Hamšík, hráč Neapole, částkou 900 miliónů. Celková cena u Slovenska 2 975 miliónů, Česko miliónů jen 1 830. Celková suma mužstev tedy menší, než za kolik se prodávají špičkoví fotbalisté v Evropě.

Napadá mě v této souvislosti otázka, jaká je asi celková cena lékařů v hradecké nemocnici. Navíc se blíží doba, kdy po vzoru fotbalu je bude nutno ocenit, aby mohli mezi špitály přestupovat, neb je jich stále méně. Z tohoto pohledu bychom se dozvěděli, jaká je cena doktora reprezentace Petra Krejčího.

Moje spojitost s tímto reprezentačním mužstvem spočívá v tom, že jsem byl trenérem Dočkala a Gebre Selassieho a že s Jaroslavem Šilhavým mám za sebou vysokou školu života u ing. Karla v Liberci. I Víťa Lavička tam byl a ví, o čem mluvím. Já víc než sedm let, oni méně.

Na tomto místě musím poděkovat příznivcům Slovanu, že když proběhlo hlasování, kdo z nás má vstoupit do Dvorany slávy Slovanu Liberec, dali nejvíce hlasů mě. A já se hluboce skláním před tím, co tito dva pánové jako hráči i trenéři dokázali. A jací jsou to obdivuhodní lidé, kterým byla slušnost dokonce i vytýkána.

Když jsme u trenérů, zmiňme i konec Jána Kozáka u slovenské reprezentace po porážce s námi. Spekuluje se proč. Z mého pohledu si boj o slovenskou státnost představoval jinak. Tím mám na mysli výsledek, i to a co tomu na hřišti předcházelo.

Když jsem jako první Čech ve slovenské lize trénoval Dunajskou Stredu, choval se ke mně slušně a bylo to se vzájemným respektem. Ale takový Přemek Bičovský, když byl trenérem Ružomberoku, si s ním na tiskovce po zápase užil. To se Kozák svým poměrně známým vztahem k Čechům netajil. Bude to paradox, když jej nahradí právě český trenér.

Naše reprezentace odehrála oba zápasy se ctí a sympaticky. Co se tedy může v nové éře změnit? Fotbal bude podle hesla, že jací hráči to hrajou, takové to je. Trenér do toho vstoupí se snahou stabilizovat kostru týmu a zároveň nechat dveře otevřené pro hráče s nejlepší aktuální formou.

A plnění při nominaci i tvorbě sestavy bude jednoduché. Protože aby se trefil, musí mít dostatek informací, intuici a štěstí.

Bývalý československý fotbalista. V minulosti Ladislav Škorpil rovněž trénoval československou juniorskou fotbalovou reprezentaci a českou reprezentaci do 21 let. V sezóně 2001/2002 společně s Josefem Csaplárem vyhráli se Slovanem Liberec český titul

.