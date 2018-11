Doma byl legendou už jako kluk. Stoch je zvědavý na pocit, až půjde v Edenu do kabiny hostů

Jeho úděl není právě snadný. Slávista Miroslav Stoch se po více než dvou letech vrací do reprezentace. A fotbalové Slovensko doufá, že záložník s kontroverzní minulostí okamžitě pozvedne kvalitu celého jejich týmu. „Velkou změnou je, že jsem otcem a užívám si to. V hodně věcech jsem se změnil, jsem teď zodpovědnější. Ať už je to synem nebo věkem. Myslím, že je znát, že už nejsem nejmladší,“ ujišťuje 29letý hráč, že zmoudřel.