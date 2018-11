GLOSA: Ono to jde, ne že ne, může už teď tvrdit s klidným svědomím Šilhavý

Šilhavý k tomu přitom nepotřeboval padesát hráčů posbíraných po všech možných evropských destinacích, aby se s nimi vydával na fotbalovou turistiku světem. Není to přirovnání originální, přiznávám, neboť s ním přišel strahovský místopředseda Berbr, éru Šilhavého předchůdce Jarolíma však charakterizovalo výstižně.

Nový reprezentační kouč ctí jen zásadu, kterou dávno před ním razili jiní trenéři. Třeba Jaroslav Vejvoda v Dukle v jejích slavných dobách, třeba Karel Brückner v Olomouci i potom u národního mužstva.

Měli svých dvanáct třináct „zlatých", jak svým vyvoleným hráčům říkali, a nějaké „prašivky" nepotřebovali. Což rovněž není příměr originální, ale pouze citace doyena z Hané.

Ne nadarmo byl Šilhavý po léta Brücknerovým žákem. Učenlivým a vnímavým, takže pochopil, že sázka na vyvolené se vyplácí, neboť dřív či později přinese zúročení.

Důvěra se vyplácí

Záhy si proto i on své „zlaté" našel. I třeba do té doby opomíjeného Pavelku či Čelůstku. Bojovníky, jakým byl i on sám a které má rád. Vsadil na ně a oni důvěru splácí. Ostatní ale také. Rázem jsou schopni bojovat, padat do střel jako hokejoví obránci, vyrážet je třeba i hlavou, jen aby se uspělo a vyhrávalo.

A najednou se vyhrává. Na Slovensku i v Polsku. Není to jen o důvěře trenéra v hráče a hráčů v trenéra, to se ví.

Šilhavý musel v reprezentaci změnit i panující atmosféru, i když pouze v ní pochopitelně předchozí výkonnostní a herní marasmus nespočíval.

Bylo třeba hráče přimět, aby respektovali trenérovy představy a požadavky na organizaci hry. Vysvětlit jim je. Začít tím nejjednodušším a pro ně nejpochopitelnějším. Postavit proměnu na spolehlivé a fungující defenzivě, a teprve pak myslet dál. Na nadstavbu, na ofenzivu, na góly.

A tohle Šilhavý svedl ve Slavii, když tam ve chvílích nenaplněných nadějí a marného očekávání přišel, stejně jako se mu to povedlo během pouhých dvou srazů s reprezentací.

Proto tvář a obraz národního týmu změnil. Tak rychle a radikálně, že je z toho sám až trochu překvapený a zaskočený.

Proto na této proměně nic nezmění ani resumé pondělní konfrontace se Slováky.

Proto už teď může Šilhavý s klidným svědomím říct: Ono to jde, ne že ne.

Říká to totiž s pokorou, a hlavně s vědomím, že až kvalifikace o EURO 2020 vyřkne, zda jde o proměnu trvalou a on skutečně změnil obraz české reprezentace a celého našeho fotbalu k lepšímu.