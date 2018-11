Vyhrajeme! Sebevědomí na to máme dost a dost, je si jistý Škrtel

Na zápas jste se naladili náramně, neboť v páteční generálce jste rozstříleli už jistého vítěze skupiny Ukrajinu 4:1. Výhra vás určitě povzbudila a motivovala před duelem s Čechy.

Hlavně potěšily čtyři góly, které jsme Ukrajincům dali. V poslední době jsme se střelecky trápili a najednou hned čtyři vstřelené branky, a navíc i další velké šance, které jsme si byli schopni připravit. To bylo skutečně velké pozitivum.

Zápas Ligy národů Česko - Slovensko se hraje dnes od 20:45 v pražském Edenu, přímý televizní přenos vysílá ČT Sport, on-line reportáž můžete sledovat na www.sport.cz.

Pozitivem byl určitě i výkon mladých hráčů, které váš nový trenér Pavel Hapal do mužstva zařadil, neboť je dobře zná z reprezentační jednadvacítky...

Mužstvo se skutečně omladilo a bylo to na něm patrné. V sestavě se objevili noví mladí hráči, kteří už ovšem mají zkušenosti posbírané jak na klubové, tak i mezinárodní úrovni. Nemluvě o tom, že i ve svých klubech patří k oporám. Oni pomohli nám, my starší zase jim, protože jsme připraveni převzít tlak, s nímž se musíme vyrovnat.

Ve vzájemných duelech Čechů a Slováků bývá zmiňovaný tlak vždy větší a dnes večer se ještě znásobí. Vždyť půjde o udržení ve druhé divizi i nasazení pro prosincový los kvalifikace o mistrovství Evropy 2020.

Pochopitelně že derby mezi českou a slovenskou reprezentací je vždy specifické a má svůj náboj. Pro nás hráče, stejně jako pro fanoušky. My si jeho důležitost uvědomujeme a v hlavách na tuto konfrontaci budeme nastaveni správně.

Specifické bude toto derby zejména pro vašeho českého trenéra Pavla Hapala.

Pochopitelně, ale on je profesionál a jsme na jedné lodi a bojujeme za Slovensko.

Proč myslíte, že uspějete, když jste před měsícem nedokázali český celek porazit v domácím prostředí?

Nebude to samo sebou lehký zápas. Češi vyhráli v Polsku, i u nás potvrdili svou sílu, ale my si věříme. Máme natolik zkušené mužstvo, že se dokážeme s tlakem i panující konstelací ve skupině vypořádat. S příchodem trenéra Hapala přišel nový impuls, nálada v týmu je dobrá, sebevědomí máme dost na to, abychom v Praze vyhráli. A my uděláme vše, abychom vyhráli.