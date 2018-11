Němci do Prahy nevtrhnou, mistři světa či znovu Slováci by mohli

Sami svoji misi v Lize národů pondělní výhrou nad Slovenskem v Edenu úspěšně dokončili a v úterý večer už mohli v klidu sledovat, jak se dotváří nasazení pro los kvalifikace o EURO 2020. Čeští fotbalisté budou nasazeni do druhého koše, a jelikož na šampionát postoupí z každé skupiny první dva týmy, bude mít trenérem Šilhavým probuzený národní tým reálné vyhlídky na postup.

Los ještě sám o sobě postup nezaručí, každý detail se však hodí. Jako úterní koncovka Ligy národů. Poláci remízou v Portugalsku odsunuli do druhého koše Německo, což znamená, že Češi na obávaného soupeře v kvalifikaci nenarazí. Stejně jako na Ukrajinu či Rusko, jimž nedávno podlehli.

Nejtěžší možná skupina: Francie, Turecko, Rumunsko, Makedonie, Malta.

První koš nabízí prakticky samou vybranou společnost v čele s mistrem světa Francií, dále Španělskem, Anglií, Portugalskem či Itálií. Češi by si asi nejvíc věřili na Polsko, vždyť výhru 1:0 v Gdaňsku mají ještě v čerstvé paměti.

Nejlehčí možná skupina: Polsko, Izrael, Litva, Gibraltar, San Marino.

Klíčový pro náročnost celé skupiny může být soupeř z třetího koše. Do něj spadli Slováci, kteří by se tak teoreticky mohli znovu stát prestižním soupeřem. Češi nemají v poslední době dobré zkušenosti s Tureckem či Severním Irskem, naopak Finsko nebo Izrael by určitě brali.

Nástrahy pochopitelně číhají i v nižších koších, ať už jde o formu soupeře, bouřlivé prostředí či dlouhé cestování.

Liga národů bude poslední nadějí

Kvalifikace se bude losovat 2. prosince v Dublinu. Hrát ji bude 55 zemí, na EURO 2020 jich postoupí čtyřiadvacet.

#ceskarepre 🇨🇿 si zajistila pro los kvalifikace EURA 2020 nasazení ve druhém koši. Které soupeře byste si přáli do skupiny? 👀



Rozdělení zemí

📲 https://t.co/gwU7VWZwKl pic.twitter.com/u5FKdLtMyv — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) 21. listopadu 2018

Los určí pět skupin po šesti týmech a pět po pěti, z každé postoupí první dva týmy. Zbývající 4 místa doplní zástupci jednotlivých divizí Ligy národů, kteří se o ně utkají v březnu 2020.

Pokud si elitní týmy Ligy národů účast na ME zajistí v kvalifikaci, budou o šampionát bojovat další z pořadí Ligy národů. Nová soutěž je tak poslední nadějí pro týmy, které v kvalifikaci zkrachují.

Šampionát se bude hrát od 12. června do 12. července 2020, poprvé ve dvanácti různých zemích.