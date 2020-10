Holoubkův noční budíček. Vstávej, situace je vážná, jdeme do boje

Nejistota už se kvůli koronaviru stala pravidlem. Pro případ, že by do Skotska nemohl odletět první tým, bylo do Prahy znovu povoláno záložní mužstvo.

Proto minulou sobotu asi o půl druhé v noci probudil Davida Holoubka telefon. „Byl jsem v nejhlubším spánku, úplně zmatený a nevěděl, co se děje. Pak jsem pochopil. Situace je prý vážná, ráno v sedm hodin se mám hlásit v sídle asociace a jdeme do boje," líčí pro fotbal.cz David Holoubek, trenér reprezentace do 18 let, hovor od generálního sekretáře FAČR Jana Paulyho.

V týmu Jaroslava Šilhavého se objevily pozitivní případy na covid-19, bylo tedy nutné pro případ nouze opět složit nový tým z hráčů domácí ligy a připravit ho.

Jak se tvořilo záložní mužstvo vedené trenérem Davidem Holoubkem? 🤔👇 https://t.co/6JaBwOmQid — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) October 17, 2020

Nečekané sobotní ráno zažili i další narychlo povolaní členové nouzového realizačního týmu.

Postupně se přidávali trenéři mládežnických reprezentací Jan Suchopárek s Jiřím Žilákem, šéf akademií Karel Poborský, trenér brankářů Antonín Kinský, technická vedoucí Tereza Šílová, kondiční trenér Tomáš Hák, fyzioterapeuti Edwin Mahr a Ondřej Jelínek a kustod Jan Karbulka.

Obvolávání, organizování, logistika

„Ihned jsme si rozdělili role a začali naplno fungovat. Jeli jsme v obrovském laufu a myslím si, že jsme to skvěle zvládli," popisuje Holoubek, jak začalo velké obvolávání, organizování, logistika.

„V sobotu asi v sedm večer jsme měli tým složený a vše připravené," hlásí Holoubek. Vedení FAČR a členové realizačního týmu podle něj předvedli skvělé řešení krizové situace.

Obránce Jaroslav Zelený a trenér David Holoubek během utkání se Skotskem.

Vlastimil Vacek, Právo

„Předvedli jsme, že jsme schopni zareagovat i na takovou krizovou situaci. Během půl dne jsme vytvořili nový tým a myslím si, že by byl velmi dobrý a konkurenceschopný," ujišťuje Jiří Žilák, který byl rovněž i u první výpomoci proti Skotsku v září v Olomouci.

„Se všemi se skvěle spolupracovalo a také jsem jim za to poděkoval. Za daných okolností jsme společně odvedli velmi dobrou práci na všech úrovních. Bylo to skvěle zorganizováno. Tým, který jsme složili, vypadal velmi dobře. V tréninku hráli kluci na půlky proti sobě a kvalitně. Byla by to adekvátní náhrada," přidává se i zkušený trenér Jan Suchopárek.

Příprava se vším všudy

Došlo i na taktickou poradu a v pondělí večer na modelové utkání, které simulovalo středeční duel s ostrovním celkem. „S hráči jsme udělali analýzu hry Skotska, absolvovali taktickou přípravu, stanovili předběžnou sestavu a poslední trénink tomu přizpůsobili," popisuje Žilák.

Záložáci přitom žili v nejistotě, zda do Skotska poletí, nebo ne.

„Nemohli jsme kalkulovat, zda zápas budeme hrát, nebo ne. Museli jsme ke všemu přistoupit tak, že do Skotska letíme my. U hráčů jsme cítili, že jsou na vážkách, že neví, co vlastně bude a tím u nich možná nebyla úplně správná koncentrace, což je ale asi pochopitelné. Kluci byli v hlavách nastaveni na obě varianty a my jsme potřebovali, aby byli nastaveni jen na variantu Skotsko," vypráví Holoubek.

Český smutek. Reprezentanti prohráli ve Skotsku. Uprostřed Michael Rabušic.

Russell Cheyne, Reuters

Záložáci nakonec zůstali doma. Hlavní hygienička dovolila odcestovat původnímu celku, který již sehrál utkání na Kypru a v Izraeli. Všichni, s výjimkou čtyř hráčů, kteří doplnili výběr trenéra Šilhavého, se tak v pondělí večer rozjeli zase domů.

„S tím, že do Skotska možná nepoletíme, jsme do toho všichni šli. I tak to pro nás byla velká a cenná zkušenost. Navíc jsme při ní poznali zase jiné hráče a připravili jsme čtyři, kteří A-tým před cestou do Skotska doplnili. Rabušic, Poznar, Sáček a Malinský," uzavírá Žilák pro fotbal.cz.

Češi ve Skotsku prohráli 0:1 a notně si zkomplikovali boj o postup do první divize Ligy národů.