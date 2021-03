Je to tady! Čeští fotbalisté do 21 let dnes vstoupí do mistrovství Evropy ve Slovinsku a Maďarsku. Na úvod je čeká Itálie, s pěti triumfy nejúspěšnější země spolu s obhájcem titulu Španělskem, které hraje rovněž ve skupině B v Celje stejně jako domácí Slovinsko. Utkání má výkop v 18:00 (stav je zatím 0:0) a sledovat jej můžete v podrobné online reportáži na Sport.cz.