Darida: Porážka ve Walesu je velká komplikace! Věřím ale, že ještě všechno napravíme

Co stálo za porážkou?

Rozjížděli jsme se pomaleji. Začátek zápasu nebyl z našeho pohledu takový, jaký bychom si představovali. Postupně jsme se ale dostali do tempa. Jen škoda, že jsme neproměnili některé šance.

Nakolik zápas ovlivnilo vyloučení Patrika Schicka v úvodu druhého poločasu?

Samozřejmě, že ovlivnilo. Myslím však, že jsme se k nastalé situaci postavili dobře. Hráli jsme aktivně, nezalezli jsme dozadu. Lukáš Provod mohl dát dokonce gól, bohužel mu při kličce ukopl míč obránce. Potom jsme mohli vyrovnat v nastavení. Škoda.

Český reprezentant Patrik Schick dostává v kvalifikačním duelu s Walesem červenou kartu.

Nick Potts, ČTK/AP

Jak jste viděl „červený" souboj Schicka s domácím Robertsem?

Moc jsem neviděl, co se stalo. Na hřišti jsem slyšel, že Páťu obránce celou dobu držel. Když ho pak odstrčil, dostal červenou kartu. Nechci tedy hodnotit.

V prvním poločase jste často stříleli, jenom samotný Jakub Jankto pětkrát. Není frustrující, že ani jedna rána neskončila v síti?

Bohužel jsme netrefili bránu. Věděli jsme, že to bude vyrovnané utkání, kdybychom šli do vedení, dopadlo to jinak. To se ale nestalo.

Kdybyste měl zhodnotit vstup do kvalifikace, co vám vyjde?

Rozjedli jsme kvalifikaci velmi dobře, vyhráli jsme nad Estonskem, potom jsme podali kvalitní výkon proti Belgii. Hra vypadala hodně slušně. Škoda, že jsme na to ve Walesu nenavázali. Mrzí nás, že nemáme aspoň bod. Kdybych měl tedy vstup do kvalifikace oznámkovat jako ve škole, dal bych nám trojku.

S hlavními konkurenty v boji o první místo, které zaručuje přímý postup na MS, jste uhráli jeden bod. Jedná se o velkou komplikaci?

Na přímý postup nadále myslíme. Jde o velkou komplikaci, nicméně kvalifikace bude dlouhá, ještě je před námi hodně zápasů. Jednoznačně však musíme zvládnout odvety s Walesem a s Belgií. Rozhodně nevěšíme hlavy, musíme bojovat dál. Věřím, že ještě všechno napravíme.