Boleslavský stoper Šušnjar fandí Austrálii i Srbsku

Mnoho nescházelo, aby se mladoboleslavský fotbalový stoper Aleksandar Šušnjar stal jediným zástupcem české ligy na světovém šampionátu v Rusku. Ještě v březnu totiž nastoupil ve dvou přípravných zápasech za Austrálii v Oslu proti Norsku a v Londýně proti Kolumbii. Do závěrečné nominace na MS se ale nevešel.

„Byl jsem v širším kádru dvaatřiceti hráčů, pak se to zúžilo na šestadvacet. Bohužel mi ublížilo, že jsem v závěru jara moc nehrál za Mladou Boleslav, neměl jsem herní praxi. Vím, že Austrálie porazila počátkem června Česko v Rakousku, to už jsem ve výběru nebyl, ale utkání jsem viděl," líčí Šušnjar.

Na šampionátu v Rusku sleduje kromě Austrálie i Srbsko, kde má kořeny. „Samozřejmě fandím zemi, odkud pochází moje rodina," usmívá se stoper a hned zmiňuje největší srbské hvězdy. „Nemanja Matič z Manchesteru United, Kolarov, Ivanovič," jmenuje výrazné postavy evropského formátu.

Šušnjar působí v Česku už rok a půl. V lednu 2017 přišel z Rumunska do Teplic, letos v zimě přestoupil do Mladé Boleslavi. Za Teplice odehrál během svého angažmá sedmadvacet ze třiceti ligových zápasů v součtu jara a podzimu 2017.

„V Teplicích je krásný stadión. Pořád tam mám kamaráda Admira Ljevakoviče. Dokonce tam jezdím, když máme volno v Boleslavi, zašli jsme na večeři. V Teplicích jsem jen hrál a trénoval, jinak jsem byl doma. V Mladé Boleslavi jsem letos na jaře moc nenastupoval, bylo to rozhodnutí trenéra. Jsem ale rád, že jsem dostal šanci na začátku letní přípravy na turnaji v Benátkách nad Jizerou," přibližuje současnost. Šušnjar se proměněným pokutovým kopem podílel na vítězství Středočechů nad Bohemians Praha 1905 po penaltovém rozstřelu.

„Momentálně jsem v Boleslavi a připravuji se na sezónu. Mám tříletou smlouvu a taky agenta, a uvidíme, co se stane. Česká liga je dobrou soutěží pro mladé hráče. Je to první krok, než se dostanou do lepší ligy," uvažuje.

Mladé Boleslavi letos utekly evropské poháry. „Ve špičce skončily dobré týmy, ale nemohu specifikovat jeden nejlepší," říká Šušnjar diplomaticky o elitní pětici Plzeň, Slavia, Jablonec, Olomouc, Sparta.