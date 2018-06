Argentina jásá, Messi a spol. jdou s pomocí Chorvatů dál. Francii doprovodí Dánsko

Neskutečné drama s argentinskou radostnou tečkou! Messi a spol. odvrátili blamáž, udolali fotbalisty Nigérie 2:1 a ze skupiny D na MS v Rusku jdou dál s Chorvaty, kteří Jihoameričanům pomohli na dálku tím, že porazili také 2:1 Island. Již jistě postupující Francie remizovala na závěr bojů ve skupině C s Dánskem 0:0 a uhájila první místo, dál s ní jde i její soupeř bez ohledu na výsledek dalšího zápasu. Australané ještě teoreticky mohli útočit na druhou postupovou příčku, ale podlehli Peru 0:2, oba celky končí.

Francouz Kylian Mbappé se chystá naskočit jako náhradník do souboje s Dány.

Milan Badelj (druhý zprava) se opřel do míče a Chorvatsko proti Islandu vedlo.

Nigerijec Victor Moses poté, co vyrovnal z penalty proti Argentině.

Míč míří do sítě, Argentina jde do vedení zásluhou Lionela Messiho (10). Marná je snaha Nigerijce Kennetha Omerua.

Argentina jde do vedení. Skóre otevřel Lionel Messi (10). Marně se natahuje Nigerijec Kenneth Omeruo.

Argentina od roku 1974 pouze před 16 lety nepostoupila ze skupiny a stejný osud jí hrozil v Rusku. Mistři světa z let 1978 a 1986 vstoupili do turnaje remízou 1:1 s Islandem a na pokraj vyřazení se dostali po vysoké porážce 0:3 s Chorvatskem. Jenže nakonec to pro ně dobře dopadlo.

Celá Argentina se v pravou chvíli dočkala procitnutí kapitána Messiho. Kanonýr Barcelony, který v neděli oslavil 31. narozeniny, na úvod turnaje nedal proti Islandu penaltu a trápil se i proti Chorvatům. Na MS se naposledy trefil přesně před čtyřmi lety shodou okolností právě proti Nigérii. A právě proti africkému soupeři se trefil znovu.

Nigérijci po pauze srovnali z penalty. Zápas rozhodl až v 87. minutě Marcos Rojo. Před tím Afričané žádali další pokutový kop, ale turecký sudí Cakir u videa hru rukou argentinského hráče vyhodnotil jako dovolenou.

Jihoameričany v osmifinále čeká Francie.

Islandu mohl ulehčit roli fakt, že chorvatský kouč Zlatko Dalič díky jistotě postupu šetřil hráče, kteří jsou v karetním ohrožení. Ale k potřebným bodům to nepomohlo.

Chorvatsko na MS v Rusku vyhrálo i třetí zápas ve skupině. V osmifinále bude hrát s Dány.

Australanům by nepomohla ani výhra

Dánsko bodovalo v obou předešlých zápasech MS, přesto se stále muselo strachovat o postup ze skupiny. Jistotu mu dal bodový zisk v prvním utkání, které na tomto MS skončilo bez gólů.

Na tento výsledek se čekalo rekordních 38 zápasů. Dosavadní maximum patřilo s 26 duely šampionátu v roce 1954.

Dánové se v osmifinále představí poprvé od roku 2002 a jejich soupeřem bude téměř jistě Chorvatsko. Francie si musí počkat na výsledky večerních zápasů, protože šanci na druhé místo ve skupině D mají tříbodová Nigérie, ale i Island s Argentinou, týmy, které zatím získaly shodně po bodu.

Na zaváhání Dánska v souběžně hraném duelu čekala Austrálie, ale bylo to bezpředmětné, protože sama s Jihoameričany prohrála 0:2.

Gólem a asistencí k tomu přispěl kapitán Paulo Guerrero. Nic to ale nezměnilo na tom, že Peru na turnaji končí stejně jako Austrálie, které by nakonec nepomohla k postupu ani případná výhra.

Guerrero původně neměl na šampionátu startovat kvůli trestu za doping, ale švýcarský soud mu nakonec start umožnil. I proto, že se za něj přimluvili soupeři včetně australského kapitána Mile Jedinaka. Peruánský kapitán mu za to na hřišti poděkoval, ale pak Australany nijak nešetřil. Nejprve nahrál na parádní volej André Carrillovi, v úvodu druhé půle sám zvýšil.