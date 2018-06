Dopřeju si skleničku caipirinhy. Zasloužím si ji, prozrazoval brazilský kouč

„Byli jsme potrestáni, protože v takovém zápase rozhoduje individuální kvalita hráčů. A ta byla na straně soupeře. Při druhém gólu, při prvním ještě evidentněji," s uznáním skládal srbský kouč Mladen Krstajič poklonu Coutinhovi s Paulinhem za akci, kterou předvedli v první půli.

Proklatě jednoduchou, ovšem mistrně provedenou Coutinhem a zakončenou Paulinhem.

Coutinhova gloriola září

Však také nad hlavou Philippe Coutinha září gloriola brazilského hrdiny. A dokonce pronikavější než ta Neymarova, což už je co říct.

Vždyť on spasil selecao v úvodním duelu se Švýcarskem, on se podruhé na šampionátu trefil i v nastaveném čase duelu s Kostarikou, Coutinho dal v zápase se Srbskem Paulinhovi tak parádní balón, že by bylo hříchem ho neposlat za Stojkovičova záda.

Hned pod třemi z pěti gólů, které Brazilci v Rusku zatím vstřelili, zanechal svůj autogram.

„Říkal jsem, abyste pořád nehledali jen jednoho vůdce našeho týmu. Jsme silní proto, že jich máme několik. A každý z nich je jiný. Rozdílový," kvitoval brazilský kouč Tite, že výkony jeho týmu mají v Rusku stoupající trend,

„Museli jsme vyladit formu a k tomu je zapotřebí čas," připomínal Tite, pod jehož vedením vyhráli Brazilci devatenáctý ze čtyřiadvaceti zápasů, v nichž je dosud vedl.

Brazilská chemie funguje čím dál lépe

I proto šampionátový kurs selecao v Rusku prudce stoupá a bookmakeři poopravují své původní odhady. Teď je Brazílie v jejich očích týmem, který by se měl stát mistrem světa.

„Ale vždyť jsme zatím udělali jen další krok. Sice důležitý, ale jen další z těch, jež nás ještě čekají," oponoval Paulinho vyhlášený nejlepším hráčem zápasu.

Dojalo ho to.

I proto děkoval trenérovi i všem, jejichž důvěru cítí.

„Po čtyřech letech, kdy jsem odešel z Anglie do Číny, ji strašně potřebuji. Vždyť tam jsem ztratil hodně sebevědomí a musel jsem tvrdě pracovat, abych ho získal zpátky a byl tady," připomínal cestu z Tottenhamu přes čínskou štaci do Barcelony.

„Světový šampionát je také o lidských vztazích," reagoval na jeho vyznání Tite.

„Musíte cítit, v jakém stavu hráči jsou, jakou zodpovědnost, radost a hrdost cítí a snažit se uvádět věci do rovnováhy. Zpomalit toho, kdo je hyperaktivní, povzbudit jiného, jenž se cítí být dole. My to nejen zvládáme, ale mám pocit, že tahle chemie funguje čím dál lépe. Proto si dám dnes večer skleničku caipirinhy. Zasloužím si ji," naznačoval, co se také skrývá za vzestupem brazilských akcií na šampionátové burze.