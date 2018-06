FOTBAL ON-LINE: Bitva o poslední místa v osmifinále MS je tady. Belgie vyzve ve šlágru Anglii

Večerní program obstará skupina G. Ačkoli o obou postupujících Anglii a Belgii už je rozhodnuto, bude stále o co hrát. Anglie s Belgií se utkají o prvenství i pozici nejlepšího týmu základní části. Panama zase touží po první výhře na MS v historii, její soupeř Tunisko by chtělo ukončit třináctizápasové čekání na vítězství na šampionátu, které trvá už 40 let.

Dosud jen Uruguay a Chorvatsko vyhrály v Rusku všechny tři zápasy. Navázat na ně může vítěz duelu mezi Anglií a Belgií, přičemž by měl i nejlepší skóre, neboť oba celky jsou s osmi góly spolu s Ruskem nejproduktivnějším týmem turnaje.