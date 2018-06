FOTBAL ON-LINE: Velká bitva! Argentina kontruje, Francie ztratila vedení

Je to tady! To „pravé“ mistrovství světa začíná pro řadu fanoušků až vyřazovací částí. A ta se dnes rozběhne opravdu hodně zostra. V úvodním střetu velikánů hraje Francie s Argentinou v Kazani, stav je 1:1. Neméně atraktivní duel pak uvidí Soči, kde se od 20:00 potkají Portugalci s týmem Uruguaye. Oba zápasy vysílá ČT sport. Tradičně obsáhlou reportáž pak přináší web Sport.cz.

Podaří se Didieru Deschampsovi v roli trenéra přelstít mužstvo, které si prakticky hráči koučují sami? Zajímavou otázku přichystal dosavadní vývoj ruského turnaje. Argentinský tým s řadou zkušených hráčů se totiž po nepovedených výkonech vymkl kontrole trenéra Sampaoliho a starší hráči převzali zodpovědnost za sestavu. Nevídaný převrat, který nakonec vyústil v šťastný last-minute postup do osmifinále možná trochu osvěžil vzduch v kabině, přesto herní projev Argentiny není dobrý. Francouzi ovšem také příliš neoslnili. Tým, který má ve svém středu hráče typu Griezmanna, Pogby nebo Mbappého sice postoupil už po dvou hubených výhrách, herně to však také úplně nešlapalo, v porovnání například s domácím Eurem 2016. Přesto jde tým „Les Blues", který alespoň navenek působí soudržněji a který stále respektuje trenéra, do zápasu jako mírný favorit.

Velký souboj individualit se chystá v druhém dnešním osmifinále. Portugalský tým má na straně tu největší. Cristiano Ronaldo se prezentuje i přes neproměněnou penaltu v zápase s Íránem ve velmi dobrém světle a pokud naváže na úvodní galapředstavení ze souboje proti Španělsku, potom mohou svěřenci trenéra Santose směle pomýšlet na postup. Uruguay má naopak více hráčů, kteří na sebe chtějí vzít odpovědnost. Turnaj zatím výborně vychází Diegu Godínovi z Atlétika Madrid, který se objevuje ve většině ideálních sestav po základních skupinách. Obě největší ofenzivní hvězdy, Luis Suaréz a Édinson Cavani se rozjížděli pomaleji, oba už si ale připsali přesné trefy, navíc se tým zápas od zápasu zlepšuje. Město, které hostilo zimní olympijské hry v roce 2014, uvidí souboj dvou temperamentních týmů, který nemá favorita.