FOTBAL ON-LINE: Brazilci se probouzí, Neymar první šanci neproměnil

Fotbalové mistrovství světa pozná v pondělí další dva čtvrtfinalisty. Mexiko, které vstoupilo do mistrovství světa překvapivou výhrou 1:0 nad obhájci zlata z Německa, chce zaskočit i dalšího favorita - Brazílii (zatím 0:0). Ani Japonci nechtějí, aby postup do osmifinále byl na turnaji jejich konečnou. V Rostově se jim ovšem od 20:00 postaví do cesty jeden z vážných aspirantů na vítězství - Belgie. Zápasy vysílá ČT sport, můžete je sledovat také v podrobných on-line reportážích na Sport.cz.