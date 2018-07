Žádné Valónsko či Flandry, jsme Belgičané, přijali Rudí ďáblové, co jejich španělský trenér chtěl. I proto jsou silní

Buráceli jako řeka, co se valí Rostovem. Co řeka, Don jen tiše hučí, zatímco Belgičané řvali, až se hladina čeřila a zvedala. „We Are Belgium,“ povykovali fanoušci v přesvědčení, že jejich Rudí ďáblové zašlapou večer Japonce do země. Žádné Belgie. Vůbec ne Belgique. A už teprve ne Belgien. Nikoli vlámština, francouzština nebo snad němčina, ale angličtina je spojuje. Fanoušky, reprezentační mužstvo také.