Angličané zlomili penaltové prokletí! Švédům stačil k postupu jediný gól

Největší smolař Švýcarů Manuel Akandji po vyřazení na MS. Byl to právě on, kdo smolně tečoval Forsbergovu střelu do vlastní sítě.

Vyrovnáno! Yerry Mina (čtvrtý zleva) se zavěsil do vzduchu a vzápětí poslal zápas do prodloužení

Předposlední osmifinále světového šampionátu mezi Švédskem a Švýcarskem rozhodl jediný gól. Postaral se o něj v 66. minutě Emil Forsberg, jehož střelu mimo dosah brankáře Yanna Sommera nešťastně tečoval stoper Manuel Akandji.

V závěru ještě úřadovalo video, které posuzovalo zákrok Michaela Langa na unikajícího Martina Olssona. Původně hlavní sudí Damir Skomina odpískal pokutový kop, který ale následně po konzultaci s videorozhodčím odvolal a nařídil přímý kop. Na červené kartě pro švýcarského hráče se už ale nic nezměnilo.

Angličané čekali na postup do čtvrtfinále MS dvanáct let. Jihoameričané bez zraněného klíčového záložníka Jamese Rodrígueze dlouho odolávali tlaku soupeře, až po změně stran fauloval Carlos Sánchez kapitána Harryho Kanea, který poté ranou doprostřed branky proměnil nařízenou penaltu. Anglický útočník si tak šestým gólem upevnil vedení v tabulce střelců šampionátu.

Už se zdálo, že Angličané těsný náskok udrží, když se v nastaveném čase zavěsil do vzduchu stoper Mina a poslal zápas do prodloužení. Jihoameričané ožili a byli aktivní, zápas ale nakonec dospěl do penaltového rozstřelu. V něm reprezentanti Albionu dlouho neuspěli (předtím ho třikrát prohráli, stejně jako poslední tři rozstřely na mistrovství Evropy) a kousek od vyřazení byli i tentokrát. Jako první totiž neproměnil na konci třetí série Henderson a Uribe mohl poslat Kolumbii do vedení 4:2, jenže trefil břevno.

Vzápětí vyrovnal Trippier, a když po něm neuspěl ani Bacca, rozhodl Dier o první výhře Anglie ve vyřazovací části velkého turnaje od roku 2006. Tehdy si také naposledy zahrála čtvrtfinále mistrovství světa.

Čtvrtfinálové dvojice jsou Francie - Uruguay, Brazílie - Belgie, Anglie - Švédsko a domácí Rusko s Chorvatskem.

Pořadí nejlepších střelců MS ve fotbale v Rusku: 6 - Kane (Angl.), 4 - Ronaldo (Portug.), Lukaku (Belg.) 3 - Čeryšev Dzjuba (oba Rus.) Costa (Šp.) Mbappé (Fr.) Cavani (Urug.) Mina (Kol.).