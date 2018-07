Tite se zastavil u zákroku na Gabriela Jesuse: Chtěl bych vidět, jak probíhala kontrola na videu

"Nebudu teď hovořit o své budoucnosti. Není to vhodné, protože stále přemýšlím o zápase. Čas napoví. Po dvou týdnech se usadí prach a budeme mít chladnou hlavu na to, abychom o tom mohli lépe diskutovat," řekl na tiskové konferenci Tite.

Brazilský tým převzal předloni v červnu a v pátek s ním utrpěl teprve druhou porážku. Přesto po zápase chválil. "Přes všechnu bolest, kterou nyní cítím, přes to, jak se mi špatně mluví, pokud máte rádi fotbal, museli jste tento zápas sledovat. Koukat na něj pro vás muselo být potěšením," uvedl Tite.

"Pokud jste neutrální, sednete si a jen řeknete: to byl zápas. Každý, kdo oceňuje fotbal, mohl vidět, že to byl působivý zápas mezi dvěma týmy s fantastickými technickými schopnostmi," dodal bývalý záložník.

"Kanárci" přestříleli Belgii 26:8, ale doplatili na špatnou koncovku. Soupeř vedl v 31. minutě 2:0 po vlastním gólu Fernandinha a trefě Kevina de Bruyneho, v 76. minutě střídající Renato Augusto už jen snížil.

"Stala se náhoda a bylo to pro nás kruté. Těžko to polykáte. Dominovali jsme, drželi jsme míč, měli jsme plno gólových šancí, ale Belgie byla efektivnější. Nepodala lepší výkon, porazila nás efektivitou. Má plno špičkových hráčů a ti zakončovali dobře. Rozhodujícím faktorem zápasu ale podle mě byl belgický brankář (Thibaut) Courtois," mínil Tite.

"Belgie hraje velmi podobný fotbal jako my, je to jeden z nejlepších týmů světa. A my dvě třetiny času měli utkání ve své moci, celou druhou půli. I za stavu 0:2 jsme zachovali klid a vytvářeli si jednu šanci za druhou. Takže nemůžu hráče kritizovat," dodal Tite.

Jeho tým se v druhé půli dvakrát marně dožadoval penalty. "Nechci se bavit o rozhodčích, vypadalo by to, že si stěžujeme. Jediná věc, kterou bych chtěl vidět, je to, jak probíhala na videu kontrola zákroku na Gabriela Jesuse. Zbytek je v pořádku," doplnil Tite.