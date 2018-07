Anglie podle Scholese vděčí za úspěch na MS i "efektu Guardiola"

Sedmačtyřicetiletý Guardiola patří mezi nejvlivnější osobnosti fotbalu posledních dvou dekád a jeho práce v Manchesteru přináší efekt i kolébce fotbalu.

"Efekt Guardiola? Určitě má na anglický tým vliv. Zvláště když se podíváte na práci obrany a brankáře," upozornil bývalý anglický reprezentant Paul Scholes, že u trenéra Garetha Southgatea spatřuje inspiraci v Manchesteru City, který slavil anglický titul. "Myslím, že Gareth z toho nedělá tajemství. Díval se na Pepa a něco si z toho vzal. Španělsko hraje nejlepší fotbal, Manchester City hraje nejlepší fotbal, tak proč z toho něco neokopírovat," dodal Scholes.

Teží z práce v Manchesteru City

Z Manchesteru City jsou v národním týmu stopeři Kyle Walker a John Stones i záložníci Raheem Sterling a Fabian Delph, z nichž první tři nastupují v základní sestavě a patří ke klíčovým postavám. Stones s Walkerem se starají o kvalitní rozehrávku a dokonce mají spolu s třetím stoperem Harrym Maguirem největší přesnost přihrávek ze všech hráčů na šampionátu. Sterling zase řídí rychlý přechod do útoku.

"Přitom bych tady zřejmě ani nebyl, kdybych poslední dva roky nepracoval pod Guardiolou. Za poslední rok jsem se díky němu hrozně zlepšil," uvedl Stones. "Od doby, co jsem přišel do Manchesteru City, tak pro mě měl vždy správnou radu. Nezahlcoval mi mysl mnoha informacemi, ale dal mi ty správné, abych všechno dělal jednoduše. Na nás kluky ze City má určitě velký vliv a snažíme se to předat i dalším klukům," dodal anglický stoper.