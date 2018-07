Podivné jednání ruských fotbalistů na MS? Žádný doping, jen čpavek, hájí hráče lékař

Překvapili celý svět. Fotbalisté Ruska se na domácím mistrovství světa probojovali navzdory očekávání až do čtvrtfinále, kde je po dramatickém penaltovém rozstřelu zastavilo Chorvatsko. Německá média však zaujaly záběry na některé hráče, jak noří nos do neznámou látkou napuštěných papírových kapesníčků. "Obyčejný amoniak," říká lékař sborné Eduard Bezuglov.

Rusko a doping. Spojení, které se především v posledních měsících objevovalo v souvislosti s ruskými sportovci mnohem častěji, než by to bylo světové velmoci milé. A když se v televizních šotech objevily záběry na hráče zjevně se nadechující jakési látky, negativní ohlasy na sebe nenechaly dlouho čekat.

Nečekaně kvalitní výkony domácích fotbalistů pak jen přiživily spekulace, zda za výhrami svěřenců Stanislava Čerčesova opravdu stojí jen tvrdý trénink a nadšení z domácího šampionátu.

"Doping? Absolutní nesmysl. Je to obyčejný amoniak. Hráči ho měli namočený v bavlně a pak to inhalovali. Tak to dělají tisíce sportovců po celém světě. Povzbudí to organismus. Je to používané už desítky let a to nejen ve sportu, ale v běžném životě. Když někdo ztratí vědomí nebo se cítí oslabený, tak se amoniak používá," vysvětloval pro ruská média Bezuglov.

Řada dalších však tak jednoduchému vysvětlení ruského lékaře nevěří. "Je to tím, že amoniak vydává silný zápach. Ale koupit ho můžete běžně v lékárně. S dopingem to nemá co dělat," pokračoval však lékař.

Amoniak podle oficiálního výkladu zlepšuje průtok krve a zvyšuje kapacitu plic, na seznamu zakázaných látek FIFA se nevyskytuje.