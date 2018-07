Video vyčistilo fotbal, ocenil sám šéf FIFA Infantino, jak šampionátu pomohl přelomový milník

Rozhodil ruce, jak to vídá u Krista Spasitele doma v Riu, a skácel se na záda. Okatě. Teatrálně. Nizozemský sudí Kuipers byl přesto přesvědčen, že Kostaričan González tahal brazilskou hvězdu Neymara za dres. Proto v petrohradském duelu ukázal na penaltu. Proto se bránil naléhání gólmana Navase a jeho spoluhráčů, aby se šel podívat na video. Proto si Neymar šikoval míč na značce pokutového kopu a čekal na povel.

„Tenhle systém sice někdy narušuje dynamiku hry, ale neodpouští chyby," ulevilo trenérovi Kostariky Oscaru Ramirézovi, když holandský rozhodčí po pár desítkách vteřin verdikt změnil.

Po upozornění z moskevského centrály, kde před obrazovkami seděl jako hlavní videorozhodčí jeho krajan Makkelie s třemi asistenty, a doporučil, aby na monitoru za postranní čárou raději podívat na celou situaci znovu.

Kuipers skutečně přiznal omyl. Poprvé v šampionátové historii se tak nařízená penalta nekopala.

Tak jako se předtím naopak kopala v zápase Francouzů s Australany, kdy uruguayský sudí Cunha nechal po zákroku na Griezmanna nejprve pokračovat ve hře, ale ex post nařídil penaltu.

Zaúřadoval videosystém VAR, který si na mistrovství světa odbýval premiéru.

Obrovský přelom.

Pro fotbal doslova historický milník.

„Chceme rozhodčím pomoci. Poskytnout jim další informace. Zamezit evidentním chybám. O tom celý systém VAR je," hájil ředitel rozhodčích FIFA Massimo Busacca premiéru videosystému.

V operačním sále v moskevském centru IBC seděli při každém šampionátovém duelu čtyři muži před monitory, do nichž se sbíhaly televizní signály z 33 kamer na každém stadiónu, kde se mistrovství světa hrálo. Některé obrazovky navíc šrafovalo síťoví čar, takže nepředstavovalo problém vyčíst i deseticentimetrové postavení mimo hru. A k tomu ještě záběry dvou speciálních kamer určených jen pro videosudí.

„Technologie nevyřeší všechny problémy, vyřeší ale sporné situace, které se stanou díky videosystému jasné. Vy představujete pro kolegy na hřišti záchrannou síť," připomínal během šampionátu Massimo Busacca permanentně třinácti video rozhodčím, kteří se ve studiu střídali.

Záchranná síť povětšinou fungovala. I když jak se to vezme...

Především v zápasech základních skupin zaznívaly výhrady a kritické hlasy.

Brazilský kouč Tite se ozval po remízové partii se Švýcary a po čtvrtfinálové prohře s Belgičany zase. Portugalský kouč ve službách Íránu Carlos Queiroz po utkání s Portugalci přímo běsnil, když paraguayský sudí Cáceres ukázal Ronaldovi za zákrok na Púralígandžího jen žlutou kartu, zatímco podle něho šlo o zákrok na červenou, což ale ani rozhodčí u videa nemínili uznat,

„Dřív jsme měli jednoho rozhodčího, na kterého jsme ukázali, protože on byl viníkem. Dnes jsou tři na hřišti a pět či šest jich sedí ve studiu, odpovědnost ovšem nenese nikdo. A to mají nejmodernější technologii za tisíce dolarů, hodiny školení a příprav, aby nakonec neviděli ani Ronaldův loket," zkritizoval videosystém trenér Queiroz patřící přitom po desetiletí k těm, co se ho vehementně domáhali

„Všechno je o lidské interpretaci, ta je klíčem správných verdiktů," přiznával v průběhu mistrovství šéf rozhodčích FIFA Busacca, že k sporným a diskutabilním verdiktům samo sebou docházelo.

„Zákonitě. Když bude stejnou situaci posuzovat deset lidí, sedm z nich řekne, že o penaltový zákrok šlo, zatímco tři další budou oponovat, že v žádném případě. Chybovat je lidské. Zvláště, když videosystém je na začátku a my se ho musíme naučit používat," zachoval nadhled nizozemský kouč Bert van Marwijk i poté, co byl proti jeho Australanům nařízen pokutový kop dodatečně.

V průběhu šampionátu se to sudí skutečně učili, takže ve vyřazovacích bojích už upozornění z moskevského studia ubývalo.

„Čím lépe a dokonaleji byli hlavní rozhodčí a jejich asistenti na utkání připraveni, tím méně novou technologii potřebovali. I proto mohli našemu systému říci: Díky, jsem lepší než ty," kvitoval Massimo Busacca, že fotbalový svět nakonec videosystém VAR přijal.

I předseda FIFA Gianni Infantino to na samý závěr mistrovství kvitoval

„Video nemění fotbal, video ho čistí a dělá transparentnějším. A hlavně pomáhá sudím ke správným rozhodnutím. Góly z ofsajdu ve fotbale skončily, alespoň v přítomnosti videorozhodčího," ocenil, že historický milník ruskému šampionátu pomohl.