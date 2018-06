Trenér Tuniska přiznal, že gólman kvůli půstu předstíral zranění

Muslimové během ramadánu mimo jiné nesmí přes den jíst a pít, a proto Maalúl přišel s nápadem, aby Hasan po západu slunce předstíral zranění. Protože podle pravidel musí být brankář ošetřen přímo na hřišti, mohli se ostatní fotbalisté v klidu občerstvit.

V utkání s Portugalskem si brankář přivolal lékaře v 58. minutě a o pár dní později proti Turecku tak učinil v 49. minutě. Oba duely skončily 2:2. "Musel jsem se na to připravit, protože hodně hráčů půst dodržuje. Proto jsem mu řekl, aby předstíral zranění, aby se mohli najíst," citovala Maalúla agentura AFP.

"Je to část našeho náboženství a hráči mají právo udělat to, co musí. Je náročné vydržet šestnáct hodin bez jídla, bez vody a ještě do toho trénovat, ale přizpůsobili jsme se," uvedl kouč, jehož práci během mistrovství už ramadán komplikovat nebude.

Končí totiž čtyři dny před prvním utkáním Tuniska na šampionátu proti Anglii. V dalších zápasech pak Orli z Kartága, jak se tuniskému celku přezdívá, nastoupí proti Belgii a Panamě. Ramadán ještě ovlivní jejich sobotní generálku na turnaj v Rusku, ke které nastoupí v Krasnodaru proti Španělsku.