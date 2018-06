Na kouče Löwa se valí tvrdá kritika: Takhle nehrají mistři světa!

Tak ostrou palbu kritiky kouč německé fotbalové reprezentace, kterou Joachim Löw vede už 12 let, ještě nezažil. Německým médiím ani fanouškům se nelíbí hra, kterou obhájci titulu předvádějí. „Takhle nehrají mistři světa! Porazit Saúdskou Arábii jejím vlastním gólem, to je tristní,“ napsal deník Bild k páteční utrápené výhře německých fotbalistů 2:1 v Leverkusenu.

Při generálce diváci na některé hvězdy dokonce pískali. Nešlo však jen o jejich bídný výkon, ale spíš o politické postoje. Mesut Özil a Ilkay Gündogan nezapřeli svůj původ a kladně se vyjadřovali o tureckém prezidentovi Erdoganovi, který je však mezi Němci neoblíbený. Přesto se s ním dvojice fotografovala...

„Snad to po našem odletu do Ruska utichne a fanoušci se budou soustředit na šampionát, kde začínáme v neděli s Mexikem," vyslovil přání Löw. Jemu je pak vyčítáno, že příliš experimentuje a hazarduje se jménem mistrů světa.

„Pro mne nejsou v přípravě důležité výsledky, i když je neházím za hlavu, ale plnění úkolů, které po hráčích chci. Máme připraveno několik herních variant a ty jsme zkoušeli. Jsem přesvědčený, že na mistrovství už bude vše klapat," vysvětloval Löw pro list Kicker.

Silnější tým než před čtyřmi lety?

Bývalý reprezentant Mario Basler se pustil do Mesuta Özila, který je podle něj za zenitem výkonnosti. Löw ho hájil jako „pravou ruku" hlavního stratéga na trávníku Toniho Kroose. Od Michaela Ballacka to zase kouč schytal za nenominování Leroye Saného, za čímž prý jsou jiné než sportovní důvody. Jaké, to neuvedl.

„Se Saném jsem dlouho hovořil. Pochopil, proč ho neberu, i když to pro něj bylo těžké. V Premier League byl vyhlášen nejlepším mladým hráčem sezóny. V reprezentačním dresu ale zůstal své pověsti dlužen. Překvapil mě, když řekl, že se do reprezentace vrátí ještě silnější," bránil se Löw.

Útoky na kouče se snažil utnout útočník Thomas Müller: „Trenér ví, co dělá. Ze šesti turnajů přivezl vždy medaili. A my budeme obhajovat titul se silnějším týmem, než jsme měli před čtyřmi roky v Brazílii."