MS v Rusku: Zakázaný šašlik, letenky za 5 rublů, vlaky gratis

„Důvod zákazu je prostý: předejít požárům. Rusové totiž grilují úplně všude. Na ulicích, mezi paneláky, v parcích, prostě kdekoli. Na ulicích je kolikrát hlava na hlavě, vypadá to divně. Žiju v Rusku dlouho, ale na tohle jsem si ještě nezvykl,“ culí se před zdmi Kremlu Ivan Židkov, šéfredaktor petrohradského deníku Sport den za dnem, který do Moskvy přiletěl na úvodní duel šampionátu mezi domácím týmem a Saúdskou Arábií.

Podle něj bude mistrovství bezpečnější než dvě předchozí. V Jihoafrické republice (2010) a v Brazílii před čtyřmi roky. „V Rusku není tolik kriminality. Ano, jsou tu bandité, ale ti si věci řeší většinou mezi sebou,“ podotýká Židkov. Aby organizátoři minimalizovali případné problémy na stadiónech, pouze zakoupená vstupenka fanouškům ke vstupu do ochozů nestačí. Musí si navíc opatřit tzv. fan ID, jakýsi průkaz fanouška.

Problém s policií? Máte smůlu

„Fan ID vám organizátoři přidělí, až když si vás důkladně proklepnou. Zkoumají, co všechno máte za sebou. Pokud zjistí jen sebemenší problém s policií, máte smůlu,“ uvádí Židkov. Pokud prý nějaká potíž nastane, tak v logistice. Vzdálenosti mezi hostitelskými městy jsou mnohdy obrovské, doprava bude složitá. Během šampionátu se budou přesouvat milióny příznivců.

„Spojení mezi Petrohradem a Moskvou bude v pohodě. Ale do zbylých měst, nevím, nevím. Navíc Aeroflot ruským fanouškům se vstupenkou na zápasy Rusů prodává letenky do míst utkání za symbolických pět rublů. Tito lidé pochopitelně zabírají kapacitu ostatním, normálním cestujícím. Když nějaké místo v letadle zbude, ceny jsou vysoké. Za zpáteční letenku z Petrohradu do Samary, kde hrajeme s Uruguayí, zaplatila redakce v přepočtu přes patnáct tisíc korun. Bláznivé,“ kroutí hlavou žurnalista.

Spousta ruských fanoušků získala vstupenky na zápasy napříč základními skupinami. S tím, že mají gratis vlak. Jenže... „Fanoušek z Chabarovsku, který získal lístek na zápas v Kaliningradu a rozhodne se jet vlakem, aby si vzal čtrnáct dnů dovolené. Možná i víc,“ směje se Židkov.

Úsměv mu hraje na tváři také při dotazu na ruské pivo. Vzhledem k tomu, že často navštěvuje pohárové i ligové zápasy v Česku, má bleskově po ruce doporučení. „V Rusku nemáme dobré pivo. Ale je tu spousta míst, kde točí české. Sice přijde na sto korun, ale stojí za to,“ dodává žurnalista.