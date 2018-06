Góly padat budou, favorité na ně mají sílu. Jarolím se těší na ofenzivní šampionát

Pokus o postup v kvalifikaci ztroskotal, mistrovství světa nicméně bude pro všechny experty velkou inspirací. Trenér české fotbalové reprezentace Karel Jarolím žádnou velkou inspekční cestu do Ruska nechystá, šampionát bude sledovat z domova. „U televize člověk stihne zápasů mnohem víc. Samozřejmě budu sledovat hlavně týmy, od kterých je, co si vzít,“ těší se Karel Jarolím.

Pokud jde o inspiraci, na které účastníky mistrovství světa jste zvědavý nejvíc?

Myslím, že hodně silná bude Brazílie. Potom tradičně Německo, Španělsko, Francie. Asi také Argentina, Uruguay... Především tedy na ně.

Na minulém šampionátu v Brazílii padalo hodně gólů. Trenér Carlos Alberto Parreira, expert FIFA, znovu očekává slušný brankový průměr. Rekord však podle něj nepadne, protože obranné systémy jsou dost propracované. Souhlasíte?

Věřím, že góly padat budou. Zvlášť favorité mají dostatečnou ofenzivní sílu, aby si i s propracovanými obranami poradili. Vědí si rady, jak se proti nim prosadit.

Pokud jde o herní trend, kouč brazilských mistrů světa z roku 1994 očekává pečlivou defenzivu s velkým počtem hráčů, presink a po zisku míče co nejrychlejší přechod do útoku.

Je to tak, každý zlomek vteřiny hraje velkou roli. Ať už pro získání míče, nebo po jeho ztrátě. Podobně se v nedávném vzájemném zápase prezentovala třeba Austrálie. A přestože k favoritům nepatří, můžou svou taktikou i někoho z nich zaskočit. Podobně nachystaní budou prakticky všichni, díky brejkům mohou uspět i podceňované týmy.

Tématem posledních turnajů byla také únava největších hvězd. Nároky na ně rostou, počet velkých zápasů přibývá. Může se problém znovu projevit?

Museli jsme se s ním vypořádat i na nedávném kempu v Rakousku. Máte hráče nějakou dobu pohromadě, jenže každý končil svou ligovou soutěž v různé době. My jsme však neměli před sebou žádný turnaj, účastníci MS měli čas mužstvo vyladit. Přední hráči jsou dnes natolik chytří, že dovedou i kvalitně regenerovat. Všechno se vyvíjí. Hrají víc těžkých zápasů, ale mají jiný servis, než jaký jsme během mojí aktivní kariéry měli my. To je jasné. Doplňků a přípravků jsou mraky, my měli prd... (úsměv)

V zápasech s Austrálií a Nigérií jste si osahali oficiální míče pro MS. Potvrzují trend posledních let, že vyhovují hlavně útočníkům a komplikují roli brankářům?

Pořád jsou kulaté a skáčou do všech stran stejně... Důležité je umět je zkrotit. Proti naší době sice možná mohou létat rychleji. Princip je ovšem pořád stejný. Kdo má techniku vybroušenou, nedělá mu žádný míč problém.

Působil jste ve Francii, fandíte tedy jí?

Francouzi mají silné mužstvo, mohou dojít daleko. Nejenom jim však přeju. Nevadí mi ani Němci. Obdivuji jejich charakter. Kolikrát ani nebyli favoritem, ale jsou takoví buldoci, že jsou prakticky vždy schopní dojít daleko, případně celý turnaj i vyhrát. V tom jsou jedineční.

Váš syn David se zapsal do historie Hamburku. Bývá tedy u vás doma zápas Francie s Německem prestižním derby?

Kdepak, pokud na něj dojde, necháme mu volný průběh. Nic vyhroceného.

Šampionát startuje. Jistě vás napadlo, jakou roli byste asi mohli hrát, pokud byste na něj s národním týmem postoupili.

Už jen to, že bychom v Rusku byli, by svědčilo, že tak špatní nejsme. Na šampionátu samotném pak lze vždycky překvapit. Jde o to nastavit všechno tak, aby účastník šampionátu měl patřičné sebevědomí. Dřívější tahouni reprezentace byli také lídry v klubech, kde působili. To nám teď dost chybí. Někteří kluci venku jen střídají, důležitou roli musí získat i ve svém klubu.

Také vy jste se v roli reprezentačního trenéra přesvědčil, že Češi kvalifikace MS nezvládají. Už víte proč?

Start kvalifikace bohužel přišel v době, kdy, než jsem mužstvo převzal, tak jeho základ skončil. Člověk pak tvoří nové mužstvo.

Věříte, že již za čtyři roky v Kataru budou Češi u toho?

Může se to povést, chci tomu věřit. Záleží, jak se hráči v dalších letech rozvinou. Potenciál mají. Snad si získají patřičnou pozici ve svých klubech.