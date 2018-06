FOTBAL ON-LINE: Uruguay slaví, Salah má pokažené narozeniny! Večer šlágr s Ronaldem

Po zahajovacím utkání fotbalového mistrovství světa, v němž ve čtvrtek rozdrtilo domácí Rusko 5:0 Saúdskou Arábii, se dnes naplno rozjíždí program finálového turnaje třemi zápasy. Do hry zasáhli od 14:00 zbylí dva účastníci skupiny A Egypt a Uruguay, o těsně výhře Jihoameričanů 1:0 rozhodl v 90. minutě hlavičkou po trestném kopu José Giménez. Béčko nabídne od 17:00 zápas Maroko - Írán a od 20:00 duel pyrenejských rivalů Španělska a Portugalska. Všechny zápasy vysílá ČT sport a sledovat je můžete rovněž v podrobných on-line reportážích na Sport.cz.

Kanonýr Luis Suárez se drží za hlavu poté, co promarnil v první půli stoprocentní gólovou šanci.

Jeden z hlavních šlágrů základních skupin, v němž na sebe narazí mistři světa z roku 2010 Španělé a úřadující mistři Evropy Portugalci, ještě nabyl na zajímavosti poté, co Španělé dva dny před utkáním odvolali trenéra. Julen Lopetegui, pod kterým Španělsko neprohrálo za dva roky ani jedno z 20 utkání, se totiž bez vědomí svazu dohodl na angažmá s Realem Madrid. Jeho role se ujal dosavadní sportovní ředitel svazu Fernando Hierro.

V druhém duelu skupiny B na sebe narazí Maroko a Írán. Zatímco pro Írán je to druhá účast po sobě, Maroko se na MS vrací po 20 letech a rádo by úvodní zápas vyhrálo, aby si alespoň trochu vylepšilo náladu poté, co ve středu neuspělo s kandidaturou na pořádání šampionátu v roce 2026.