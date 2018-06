Když na to přijde, jsme nejlepší my, přehlušilo burácení Švédů i kolem se valící řeku Volhu

A pak věřte tomu, že Šin je dítětem Štěstěny. Chlubil se tím, když korejskou reprezentaci v samém závěru kvalifikace přebíral. Připomínal, že dovedl olympijský výběr do Ria a dvacítku na světový šampionát. Jenže když v Nižním Novgorodu opouštěl arénu, v níž burácela fotbalová hymna švédských fanoušků o tom, že když na to přijde, jsme nejlepší my, musel si přiznat, že v Rusku je všechno jinak. To Skandinávce si Štěstěna vyvolila.