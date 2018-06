Salah nebyl v top formě. Škoda jeho zranění, litoval egyptský kouč po pádu s Rusy

Egyptský klenot Mohamed Salah se poprvé od zranění ve finále Ligy mistrů objevil na trávníku. Trenér Héctor Cúper ho postavil do důležitého duelu skupiny A proti domácím Rusům. Ale ani Salahův návrat Faraonům nepomohl, po porážce 1:3 jsou jejich postupové šance téměř nulové. Na mistrovství světa po závěrečném utkání se Saúdskou Arábií s vysokou pravděpodobností skončí.

„Salah byl stoprocentně fit. Do prvního zápasu s Uruguayí jsem ho nepostavil kvůli tréninkovému manku před turnajem. Připravoval se sám, což není ideální. Před Rusy jsem už věřil, že je v dobré kondici. Vzhledem k herní pauze neodehrál zápas v top formě. Škoda toho zranění, Salah je pro nás klíčovým mužem," litoval Cúper.

Jeho tým se v prvním poločase statečně držel, po přestávce se ale během čtvrthodiny sesypal. Třikrát inkasoval, porážku zmírnil Salah z pokutového kopu. „Je těžké říci, co by se stalo, kdyby byl Salah ve své nejlepší formě. V pohodě, v jaké odehrál sezónu za Liverpool. To ale nemá cenu řešit. Není možné spoléhat jen na jednoho brilantního hráče, šlapat musí celé mužstvo. Bohužel jsme na patnáct minut ve druhé půli vypadli z role, což nás stálo zápas," povzdechl si 62letý Cúper.

Zkušený argentinský kouč dobře ví, že na osmifinále už Egypt na 99 procent může zapomenout. „Sice nám ještě zbývá jedno utkání. Musíme pořád věřit. Je ale pravda, že naše šance na postup jsou minimální," uzavřel Cúper.