Nejsme v tom sami, vyrovnával se s nalomenou vírou polský snajpr Lewandowski

Neveselá, ba přímo truchlivá nálada vládla v polské družině, když se po krajně nepovedeném vstupu do šampionátu vracela leteckým speciálem z Moskvy na svou základnu v Soči. Favorit selhal. Tým pasovaný do role černého koně mistrovství vyhořel. Nawalkova družina, která prošla kvalifikací o Rusko se suverenitou až zarážející, takže na žebříčku FIFA vystoupala až na pátou příčku, padla se Senegalem. Její trumfové eso Lewandowski mající v Rusku soupeřit s Ronaldem, Messim a spol. o střeleckou korunu se vůbec neprosadilo.

Polská hvězda Robert Lewandowski dobře ví, že vstup do MS měl v podání Polska vypadat jinak.

Polský gól naděje. Grzegorz Krychowiak se trefil do sítě Senegalu chvíli před koncem, ale polský tým už na body nedosáhl.

Polský brankář Wojciech Szczesny se zlobí na své spoluhráče, ale podíl na druhé inaksované brance v utkání MS se Senegalem měl i on sám.

Senegalští fotbalisté slaví, Polák Thiago Cionek usměrnil v utkání MS míč do vlastní sítě.

Tu obligátní trenérskou větu dobře známe.

„Teď už nemá smysl plakat nad rozlitým mlékem," neubránil se obligátní frázi ani kouč polské reprezentace, za jehož éry červenobílí tak špatný výkon ještě nepodali.

Jenže v úterním podvečeru přišel. A žel pro Poláky na světovém šampionátu k tomu.

„Nejsme v tom sami, i v ostatních skupinách ztrácela body mužstva, která měla teoreticky vyhrát," připomínal snajpr mnichovského Bayernu Robert Lewandowski selhání dalších favoritů. Němců, Brazilců, Argentinců.

„Jsme na mistrovství světa. A žel po skončení dlouhé a těžké sezóny," vypočítával, co všechno má na hru a výkony aktérů v Rusku dopad.

Sám to pociťoval. Na sobě i na spoluhráčích. „Nehráli jsme dobře, nepředvedli jsme fotbal, jakého jsme schopni. Byla toho prostě spousta, co jsme postrádali," přiznával i on, že polský celek už dlouho tak špatně nehrál.

„Scházela agresivita, ochota jít za šancemi, odvaha riskovat. Hráli jsme až příliš konzervativně, což Senegalcům čekajícím na své chvíle a příležitosti vyhovovalo," rozebíral Lewandowski nelítostně, co všechno se mu na výkonu jeho družiny nelíbilo.

„A když pak dostanete laciný první gól a druhý přímo komický, začne se plížit nervozita, s níž není lehké se vyrovnat. Zvlášť tady, na mistrovství světa," dodal.

„Jsou dvě nejhorší věci, které mohou fotbalistu na mistrovství světa potkat - zranění a vlastní gól. Mně se stalo to druhé," omlouval se Thiago Cionek, jenž se trefou za Szcezsnyho záda zařadil mezi pět nešťastníků, kteří už si dali v Rusku vlastní gól.

Pro Poláky osudový. Pro čtyři další mužstva rovněž, protože ani jedno se po vlastních gólech nesebralo a utkání prohrálo. Maročané stejně jako Nigerijci a Egypťané, Poláci podobně jako Australané, protože i vítězná trefa Francouze Pogby byla dodatečně připsána Bechichemu, jenž střelu tečoval.

I Cionkovi se to povedlo, když senegalský legionář ve službách anglického Evertonu Idrissa Gueye vypálil.

„Nepřesně a už vůbec nijak tvrdě," vyčítal si Cionek, že nestačil zareagovat.

„Je to za námi, tímhle zápasem pro nás šampionát nekončí. Musíme se teď dát dohromady hlavně psychicky," povzbuzoval hlavně sám sebe při návratu k břehům Černého moře, odkud Poláci vyrazí do Kazaně, kde na ně bude čekat Kolumbie.

„Teď musíme hlavně věřit, že lepší bude výkon a pak i výsledek bude možná jiný," loučil se s Moskvou Lewandowski s vírou, že se do ní třeba ještě vrátí. Pro snajpra Bayernu je totiž nepředstavitelné, že by polská družina pasovaná do role černého koně šampionátu měla skončit už ve skupině.