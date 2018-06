FOTBAL ON-LINE: Drama až do konce, Španělé nemají nic jisté. S Uruguayci se radují i Rusové. Ronaldo se zase trefil

Fotbalové mistrovství světa nabízí i ve středu fanouškům porci tří utkání a ve hře jsou opět velké hvězdy. V úvodním duelu Portugalsko vydřelo proti Maroku těsné vítězství 1:0. Rozhodl už ve 4. minutě Cristiano Ronaldo. Uruguayci porazili Saúdskou Arábii také jen 1:0, ale znamená to jistotu postupu pro Jihoameričany i druhý neporažený tým ve skupině - Rusko. Poslední středeční zápas začal ve 20:00 a nastoupily proti sobě Španělsko a Írán (1:0, Íránci také dali gól, ale radovali se jen chvíli, pro ofsajd neplatil, vypadá to ale na drama až do konce). Všechna utkání vysílá přímým přenosem ČT sport, v podrobných on-line reportážích je pak můžete sledovat na Sport.cz.