FOTBAL ON-LINE: Pojistka nikde. Saúdové stále ještě žijí. Výhru Portugalska zařídil Ronaldo

Největší hvězda letošního MS - Portugalec Cristiano Ronaldo. Proti Maroku dal gól, byla to už jeho čtvrtá trefa na šampionátu v Rusku.

I v takových pozicích fanoušci Cristiana Ronalda znají. Portugalec gestikuluje poté, co skončil v utkání na MS na zemi po jednom ze zákroků Maročanů.

Marocký trenér Herve Renard nebyl spokojený během duelu MS s Portugalskem s výrokem hlavního arbitra a neváhal na to asistenta na lajně náležitě upozornit.

Cristiano Ronaldo slaví svůj čtvrtý gól na MS v Rusku. Po hattricku do sítě Španělska se trefil i v duelu proti Maroku.

Portugalci si lepší start do utkání snad ani nemohli přát. Už ve čtvrté minutě totiž skóroval hlavou Cristiano Ronaldo a zaznamenal svůj čtvrtý zásah na šampionátu. Portugalec se s 85 góly stal nejlepším evropským reprezentačním střelcem. Hvězdný útočník Realu Madrid překonal maďarskou legendu Ference Puskáse. Více branek za národní tým než Ronaldo dal jen Íránec Alí Daeí (109).

Pětinásobný držitel Zlatého míče se čtyřmi brankami vede tabulku kanonýrů ruského turnaje, na předchozích třech MS se přitom Ronaldo dohromady trefil jen třikrát.

Maroko zápas nezabalilo. Aktivitou si říkalo o vyrovnání, ale favorit někdy i s notnou dávkou štěstí odolal. Když na druhé straně nevyužil své příležitosti na pojištění náskoku opět Ronaldo, bralo Portugalsko všemi deseti nejtěsnější výhru 1:0.

Na fotbalovém mistrovství světa mohou být také známi první osmifinalisté. Ve skupině A budou moci slavit domácí Rusové a Uruguayci, pokud Jihoameričané splní roli favorita a porazí Saúdskou Arábii. Dál může jít i Írán, který by ale ve skupině B musel zdolat Španělsko.

Uruguay vstoupila do turnaje vydřenou výhrou nad Egyptem 1:0 poté, co se v poslední minutě trefil stoper Giménez. Jejím druhým soupeřem je od 17:00 v Rostově Saúdská Arábie, jež na úvod utrpěla debakl 0:5 s Ruskem a zatím se jeví jako nejslabší účastník turnaje. Dnešní výsledek bude hodně zajímat právě Rusko, které si v úterý připsalo další tři body po výhře 3:1 na Egyptem, a pokud Uruguay neprohraje, jdou fotbalisté pořadatelské země dál. Očekávané vítězství posune do osmifinále i Uruguay.

Fotbalisty Íránu dělí po úvodní výhře 1:0 nad Marokem jediná výhra od historického postupu ze skupiny. Dnes ale narazí na mistry světa z roku 2010 Španěly, které by po remíze 3:3 s Portugalskem mohla výhra hodně přiblížit k osmifinále. Totéž platí pro mistry Evropy Portugalce, naopak prohra by pro Maroko znamenala konec.

Španělsko bude dobývat íránský val od 20:00 v Kazani.