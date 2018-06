Finanční šílenství Ronalda nevzrušuje, Portugalsko a první místo ve skupině je pro něho teď hlavní

Jenže Ronaldo nic.

Jakoby se ho závratná suma 300 miliónů eur, kterou jsou šejkové ochotni za něho zaplatit, netýkala. Jakoby pro něho roční plat pětačtyřiceti miliónů eur, na nějž ho lákají, představoval drobné.

„Jsem šťastný, že jsem dal zase gól, ale mnohem důležitější je, že jsme vyhráli," pronesl, jako by pro něho góly představovaly vzácnost.

V Lužnikách v druhém šampionátovém duelu Portugalců ho přitom dal Maroku už po čtyřech minutách. Hlavou a samo sebou s šikovností sobě vlastní, protože při rohovém kopu se odpoutal od bránícího protihráče a položil se do centrovaného balónu.

„Podívejte se znovu, jak k tomu došlo a posuďte sami," nechtěl se francouzský kouč ve službách Maroka Herve Renard vyjadřovat ke zlobě svých svěřenců vyčítajících americkému sudímu Geigerovi, že Portugalcům tolerovat, jak rukama a strkáním vyklízeli v šestnáctce Ronaldovi prostor.

Kus pravdy měli, pravdou ale je, že CR7 prostoru mistrně využil a skóroval.

Po pětaosmdesáté v reprezentačním dresu, což nikdo jiný nedokázal. I legendární Ferenc Puskas je s 84 trefami odteď až tím druhým za Ronaldem.

„On prostě zraje jako portské víno. Čím starší, tím lepší" neopomněl kouč Portugalců Fernando Santos připomenout zemi, odkud on i Ronaldo pochází. Samo sebou šťastný, že Ronalda má v mužstvu, protože on to byl, kdo ho zase spasil.

V prvním duelu proti Španělům třemi góly, teď v trýznivém vystoupení proti Maroku jedním. Zato vítězným.

„Souhlasím, nehráli jsme dobře. A ani neumím vysvětlit, proč jsme nad zápasem ztratili kontrolu. Vzhledem k jeho průběhu jsem už po půlhodině měnil taktiku a rozestavení, takže i Cristiano byl odříznutý," přikyvoval trenér Santos.

„Bylo to ovšem zákonité, účel byl pro nás to hlavní. Tři body a krok k postupu," nerozčiloval se tentokrát Ronaldo, že zůstalo u jediné trefy, že mu spoluhráči nenabídli další šance, že i on sám pálil ze dvou přímých kopů jen do vystavěného marockého valu.

Teď je v Rusku a úspěch reprezentace je pro něho víc než spekulace o miliardách, jimiž katarští šejkové vlastnící Paris SG žonglují. Víc než individuální rekordy, na kterých si CR7 jindy tak zakládá.

„Musíme pokračovat. A příště lépe než dosud," pronesl pouze, aniž mínil komentovat, že od středečního odpoledne nezná evropský fotbal lepšího reprezentačního střelce, než je on.

„Musíme být lepší," připojoval se i trenér Santos.

Mohl ten slib vyřknout, protože má v mužstvu Ronalda. A ten lepší bude, tím si je kouč jistý.

„Zná svůj věk, své tělo, své schopnosti, takže sám nejlépe ví, co má právě udělat. Co dělá dnes je něco úplně jiného, než dělal před třemi čtyřmi lety a než bude dělat zítra nebo za pár let," věří, že s Cristianem dojde jeho tým v Rusku daleko.

I proto, že Ronaldo je povznesen nad finanční šílenství roztáčející se tři tisíce kilometrů od Moskvy.

„Portugalsko je teď to hlavní," pronesl Cristiano mnohoznačně. „A zatím první místo ve skupině, protože první chce být každý."