FOTBAL ON-LINE: V akci znovu video! Australané vyrovnali z penalty, jejich šance žije. Do boje jde i Messi

Autor gólu Christian Eriksen a Yussuf Poulsen se radují poté, co se Dánové ujali vedení proti Austrálii.

Dán Christian Eriksen jásá poté, co dal gól Australanům.

Pokud by dnes Francie i Dánsko podruhé na turnaji zvítězily, bylo by i ve skupině C o účastnících vyřazovacích bojů už před závěrečným třetím kolem definitivně rozhodnuto. Jenže vše je jinak. Dánsko sice vedlo nad Austrálií, ale těsný náskok neudrželo a o postup se ještě musí porvat.

A tak za dané situace pojistit postup z téhle skupiny může dnes jen Francie, která v 17:00 nastoupí v Jekatěrinburgu proti Peru.

Dánové se přes ztrátu vedení přiblížili účasti v osmifinále. Skandinávský celek poslal v Samaře do vedení už v sedmé minutě Christian Eriksen, ale ještě v prvním poločase proměnil svou druhou penaltu na šampionátu australský kapitán Mile Jedinak. Oba týmy zjevně chtěly víc.

Dánsko se ale ujalo se čtyřmi body vedení v neúplné tabulce skupiny C, zatímco Austrálie získala první bod a udržela šanci na účast ve vyřazovací části. Druhé místo patří se třemi body Francii, Peru je zatím bez bodu.

Chorvaté se v déčku utkají od 20:00 s Argentinou. Pokud ve svém druhém utkání ve skupině D navážou na úvodní výhru 2:0 nad Nigérií, budou moci slavit první účast ve vyřazovacích bojích na MS od roku 1998. Jihoamerický obhájce stříbra však nechce připustit další klopýtnutí poté, co do turnaje vstoupil nečekanou remízou 1:1 s nováčkem Islandem.