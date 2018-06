FOTBAL ON-LINE: Video v akci! Chvíli se nehrálo a Australané srovnali

Pokud dnes Francie i Dánsko podruhé na turnaji zvítězí, bude i ve skupině C o účastnících vyřazovacích bojů už před závěrečným třetím kolem rozhodnuto. Dánsko od 14:00 SELČ změří v Samaře síly s Austrálií a o tři hodiny později nastoupí v Jekatěrinburgu Francie a Peru. Pokud by zvítězil jen jeden z dvojice Francie, Dánsko, potřeboval by k jistotě postupu zároveň to, aby druhý z dua ve svém utkání neprohrál.

Chorvaté se v déčku utkají od 20:00 s Argentinou. Pokud ve svém druhém utkání ve skupině D navážou na úvodní výhru 2:0 nad Nigérií, budou moci slavit první účast ve vyřazovacích bojích na MS od roku 1998. Jihoamerický obhájce stříbra však nechce připustit další klopýtnutí poté, co do turnaje vstoupil nečekanou remízou 1:1 s nováčkem Islandem.