FOTBAL ON-LINE: Švýcaři nádherně vyrovnali! Brazílie vydřela výhru v nastavení, Island nedal penaltu

Brazilci se dočkali na fotbalovém MS v Rusku první výhry! Dvěma góly v nastavení porazili Kostariku 2:0, Středoameričané tak utrpěli druhou porážku a jsou mimo postupovou hru. Ve skupině D nedokázal Island navázat na výkon proti Argentině, prohrál s Nigérií 0:2, což před závěrečnými duely ve skupině nahrává Messimu a spol. Premiérový postup do osmifinále si v případě vítězství nad Švýcary (20:00 v Kaliningradu, stav zatím 1:1) může zajistit Srbsko. Vysílá ČT Sport, podrobné on-line reportáž přináší Sport.cz.

Srbský střelec Aleksandar Mitrovič to zkoušel i akrobaticky.

Brazilci si po úvodní remíze se Švýcary spravili chuť. Pětinásobní mistři světa znovu vyrukovali do zápasu i s uzdraveným Neymarem, ale dlouho se proti houževnatě bránící Kostarice trápili. V závěru je mohl spasit pokutový kop po zákroku na Neymara, který sudí sice nařídil, ale po revizi u videa ho zase zrušil.

Když už začalo být pro favorita celého šampionátu zle, protrhl střelecké trápení Kanárků Coutinho, vítězství pak pečetil Neymar.

Ve skupině D si už zajistili postup do osmifinále Chorvati, kteří ve čtvrtek zdolali 3:0 Argentinu. Island by v případě výhry nad Nigérií odskočil argentinským vicemistrům světa před posledním kolem na rozdíl tří bodů a zároveň by tím zpečetil osud afrického týmu, nic takového se ale nestalo.

Vyslanci ze Země gejzírů měli v první půli herní převahu a africký celek nevystřelil ani jednou na branku, po změně stran však přišla ledová sprcha: hbitý Ahmed Musa potvrdil pověst střelce a Islanďané se nezmohli na odpověď ani z penalty, Gylfi Sigurdsson branku přestřelil.