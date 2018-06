Hrdost i smutek. Vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby Chorvatsko celé mistrovství vyhrálo, řekl kouč Islandu

Mísilo se v něm obrovské zklamání s hrdostí, když kouč Islandu Heimir Hallgrímsson na tiskové konferenci hodnotil prohru 1:2 s Chorvatskem. Až do samotného závěru jeho tým bojoval o vítězný postupový gól, který by ho poslal do osmifinále na úkor Argentiny a možná by se mluvilo o zázraku v Rostově na Donu. Jenže ostrovní celek místo toho v poslední minutě inkasoval rozhodující gól, ve skupině D skončil nakonec až poslední a letí domů.