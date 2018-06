Nezasloužili jsme si postup, ale doba temna německého fotbalu nepřichází, řekl Löw

Kouč německé reprezentace Joachim Löw se za dvanáct let svého působení u německé reprezentace nevrátil z žádného velkého turnaje bez medaile. Ani po prohře s Koreou 0:2, která poslala obhájce titulu domů, nenasadil kajícný a provinilý výraz. Při odpovědích na ne zrovna příjemné otázky, zachoval kamennou tvář... Nemá komu co dokazovat. Už v roce 2006 se podílel na bronzu ze světového šampionátu jako asistent Jürgena Klinsmanna. Po něm tým převzal a za dvanáct let přivezl z každého velkého turnaje medaili...

Jak si vysvětlujete historické vyřazení v základní skupině na mistrovství světa?

V tuto chvíli je těžké cokoliv říct. Zklamání je obrovské. Musíme poblahopřát našim dvěma soupeřům, Mexiku a Koreji, kteří nás porazili. Nezasloužili jsme si, abychom postoupili, natož abychom se stali znovu mistry světa.

Co mužstvu podle vás chybělo?

Větší vůle po vítězství, tým nebojoval tak, jak měl. Během turnaje jsme ani v jednom utkání nevedli, i když jsme věděli, že musíme zápasy vyhrát. V klíčovém utkání se Švédy jsme nebyli lepším týmem, prohrávali jsme a museli jsme jít do rizika. Nakonec jsme vyhráli, ale výkon z druhého poločasu se Seveřany jsme nedokázali zopakovat. Tým postrádal rychlost, dynamiku, lehkost i kombinační hru, tedy vlastnosti, které obvykle má. Proto jsme zaslouženě vyřazeni.

Chybělo týmu více pokory?

Byli jsme připraveni na to, že budeme jako mistři světa a vítězové Poháru konfederací FIFA pro všechny lovnou zvěří. Všechny týmy proti nám budou bojovat s obrovským nasazením, protože nebudou mít co ztratit, ale hodně mohou získat. Na hřišti jsme se s tím ale nevyrovnali. Nepodařilo se nám dát góly, po nichž bychom se mohli uklidnit. Pokaždé jsme museli dohánět. Co bylo přesně důvodem těchto našich špatných výkonů, to si musíme teprve v klidu zanalyzovat a vyvodit z toho důsledky. Určitě musí dojít ke změnám.

Medaile fotbalistů Německa za Löwa 2006 MS bronz 2008 ME stříbro 2010 MS bronz 2012 ME bronz 2014 MS zlato 2016 ME bronz 2017 Pohár konfederací zlato

Budete u těchto změn jako trenér?

To je v tuto chvíli těžké říct. Samozřejmě potřebuji pár hodin, abych se z toho vyspal, jsem také v šoku, že se nám nepodařilo porazit Koreu a končíme. Ale tuhle otázku si musím položit v klidu. Pro mne je příliš brzy, na to, abych dělal nějaké závěry a nezáleží to jen na mně. Nejde o to, že mám smlouvu až do mistrovství světa 2022. Teď jsme všichni frustrovaní.

Vaše změny v sestavě na šampionátu byly zřejmě rozhodující. Do hry jste proti Koreji vrátil Mesuta Özila, co jste říkal na jeho výkon?

Byli jsme nuceni provést změny v sestavě i kvůli zraněním a trestům. Ke změnám jsme museli sáhnout už před šampionátem, v podobné situaci jsme byli i před MS 2014 a konfederačním pohárem loni. Oba turnaje jsme vyhráli. Tým se tak musel dát dohromady až v průběhu turnaje. Změny v průběhu zápasů na tomto šampionátu podle mne nebyly chybné. Třeba Leon Goretzka vypadal v tréninku velmi dobře, zatímco výkon Thomase Müllera nebyl tak přesvědčivý. Mluvil jsem s ním o tom. A co se týká Mesuta Özila, nebyl to on, jak ho známe, ale to lze říct i o dalších hráčích. Samozřejmě, mám plnou odpovědnost. Za sestavami, změnami i taktikou si stojím. Podle mého svědomí byla sestava i střídání v pořádku.

Neobáváte se, že pro německý fotbal teď nastane doba temna?

To si nemyslím. Byli jsme posledních deset, možná dvanáct let nejvíce konzistentním týmem. Dokázali jsme se pokaždé probojovat do semifinále, za tu dobu jsme se nevrátili ani jednou bez medaile, dva velké turnaje jsme vyhráli. Nyní přišel těžký úder. Je to smutné a neuspokojivé, ale tým bych neodepisoval a německý fotbal už vůbec ne. Máme mladé hráče, kteří jsou velmi talentovaní a schopní se zlepšovat. Něco podobného, co dnes nám, se již stalo jiným reprezentacím. Musíme z toho vyvodit správné závěry, abychom se v budoucnu zlepšili, a vrátili německou reprezentaci tam, kam patří.