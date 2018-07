Kemp opět splnil účel. Čeští hráči bez angažmá mají titul, někteří už i práci

Vedle několika borců z nižších soutěží se na dvoutýdenní akci tradičně přihlásili hlavně borci, kteří v minulé sezóně působili v profesionálních soutěžích v tuzemsku či zahraničí. Od 2. července pak polykali tréninkové dávky pod vedením bývalého reprezentačního záložníka Zdeňka Svobody. Osminásobný ligový šampión v dresu Sparty i někdejší asistent národního mužstva sršel po závěrečné bitvě se soupeřem z Pyrenejského poloostrova pozitivními dojmy.

Co rozhodlo, že jste domácí turnaj nakonec opanovali?

Od začátku jsme vystupovali jako tým. Klukům jsme vštěpovali do hlav, aby hráli jako jednotlivci. Turnaj měl kvalitu. Španělé proti nám vystřídali dvě jedenáctky, my tolik hráčů neměli, ale hráli jsme zodpovědně a poctivě. Kluci se snažili plnit, co jsme jim radili.

Závěr celého kempu skončil pro vaše hráče pohádkově. Jste zpětně rád, že jste nabídku na trénování přijal?

Jsem absolutně spokojený, i když to byla moje první zkušenost s takovou akcí. Oslovila mě Markéta Haindlová a bylo to velmi milé. Kolem týmu se sešla skvělá parta lidí a přijeli sem hráči, kteří byli odhodlaní bojovat o místo nebo uplatnění v nějakém klubu. Jsem hodně rád, že jsem do toho šel stejně jako za složení realizačního mužstva. Strávili jsme společně krásných čtrnáct dnů.

Jak kemp probíhal?

Trénovali jsme dvoufázově v Odolena Vodě. Někteří kluci byli fyzicky připravení více, jiní méně. Zpočátku nás bylo jenom čtrnáct a k tomu dva nebo tři brankáři. Museli jsme přizpůsobovat tréninky, abychom nebyli mrtví na nohy v přípravných zápasech, které nás čekaly. Postupem času nás bylo už šestnáct, sedmnáct a tréninky měly jiné parametry. I zatížení jsme jim mohli dát větší.

Měly ligovou úroveň?

Určitě, připravovali jsme ligové tréninky. Myslím, že kluky bavily a měli z toho dobrý pocit. Někteří hráči byli kvalitativně lepší, samozřejmě taky zkušenější, ale ani jeden z kluků v tréninku nic nevypustil. Poslouchali a snažili se dělat maximum. Věřím, že si odsud něco odvezli.

Kempu se zúčastnila některá známá jména, jako jsou Tomáš Rada, Ondřej Kušnír nebo Michal Bárta. Který z hráčů vás nejvíc překvapil?

Nechtěl bych to takhle hodnotit a strašně nerad bych na někoho zapomněl. Ale milým překvapením, protože jsem některé kluky neznal, byl třeba na hrotu Matěj Schwendt. Z Ukrajiny tady byli dva hráči Vadim Červak a Sergej Kosovskij, kteří mají taky před sebou nějakou budoucnost. Tomáš Rada je zkušený hráč, který to vzal velice zodpovědně a byl oporou týmu. Mladí kluci z nižších soutěží byli hladoví a pracovali velice dobře.

Splnil kemp účel?

Pevně věřím, že ano. Už teď třeba vím, že obránce Ondra Kušnír odletěl někam do Itálie. Útočník Jožka Rejdovian má taky nějaké angažmá a v pondělí by se měl připojit k jednomu týmu.

Registrovali jste velký zájem klubů?

Nějaké agenty jsem tady zahlédl, akorát ještě nemám od všech hráčů zpětnou vazbu. Ale loučil jsem s pár lidmi a říkali mi, v pondělí začínám tam a tam.

Stihl jste během tréninkových jednotek sledovat mistrovství světa?

Ano, i když mě ze začátku turnaj moc neuspokojoval. Přál jsem Belgičanům. Mám tam dá se říct druhý domov. Belgií jsem prošel, hrál za Westerlo a s dcerou Františkou, která se tam narodila, jsme tedy fandili jí.

Rudí ďáblové byli před začátkem turnaje pasováni do role černého koně, což potvrdili. Překvapili vás, že se probojovali až do semifinále, a nakonec získali cenný bronz?

Očekával jsem, že budou nahoře. Znám trochu lidi, kteří se motají kolem nároďáku. Jsem v kontaktu třeba s fyzioterapeutem Lievenem Maesschalckem, což je velice dobrý psycholog a skvělý člověk. Vím, že se v Belgii dlouhodobě velmi dobře pracuje s mládeží. Jenom mě mrzí, že se nedostali do finále.