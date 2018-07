ŠKORPILŮV ZÁPISNÍK: Kam jsme došli? Problém videa je, že se rozhoduje dle suché litery pravidel, bez citu pro hru

Kam jsme došli, kdo to ví, kdo nám na to odpoví? V roce 1990 jsem měl pro noviny napsat referát ze zápasu MS. Začal jsem tím, že fotbalovému národu sděluji, že Štěpán Škorpil není můj bratr. A že mě celý zápas při komentování rušil informacemi, které bezprostředně s hrou nesouvisely. Například jsem se dozvěděl, že mu ukradli kufr. A že je to, jako když jsem na fotbale, vedle mě sedí nějaká žena a do ucha mi neustále mele něco o tom, co s děním na hřišti nemá co společného.

A kam jsme došli? Přidali jsme spolukomentátora, který do přenosu někdy více, někdy méně vstupuje a neustále cítí potřebu něco v době, kdy se hraje, říct, aby si snad ty peníze zasloužil. Přitom já potřebuji, když je míč ve hře, od komentátora vědět, kdo je kdo, a když je přerušení, tak něco navíc. Dlouhodobě na takovéto připomínky redakce sportu odpovídá, že lidi to tak chtějí. Asi mě nějak míjejí, protože kdekdo mi říká, prosím tě, řekni jim...

Domnívám se, že to musela vymyslet nějaká žena. Neb se o nich traduje, že jsou schopny najednou žehlit, dělat s dítětem úkol do školy, koukat na televizi a manželovi vysvětlovat, že si to představovaly jinak. Když jsem chodil spolukomentovat na Galaxii, kde byli Radotínský s Otavou, tak jsem říkal: Já vám do toho vstupovat nechci, když to nemám sám rád. No tak se Radotínský ptal, když míč nebyl ve hře.

Kam jsme došli v rozhodování zápasů? K videu. Po několika minutách dokážeme rozklíčovat, že se míč hráčovy ruky dotkl. Nebo obráceně, ruka míče? Co má chudák dělat, když protihráč před ním na poslední chvíli uhne nebo míč netrefí. Za tak krátkou reakční dobu. A bylo na mistrovství i hraní rukou, kdy hráč byl k míči zády a penalta rozhodovala o vítězi zápasu. Jsou takovéto pokutové kopy adekvátní? Srovnatelné se stejným trestem za sražení hráče při jeho brankové příležitosti? Nebylo by na čase nastavit jednoduché pravidlo trestu za hraní rukou dle toho, zda je ruka úmyslná nebo neúmyslná? Používání videa má jeden problém. Rozhoduje se dle suché litery pravidel bez citu pro hru. Ono je to někdy lepší rozhodnout tak, někdy onak. Posuzovat souboje a následné pády hráčů je vůbec na pováženou. Podražení se dá prokázat, ale co kritizované simulování? Co má dělat hráč, když se mu na stojnou nohu řítí ve skluzu protivník. Nadskočí. A mnohdy dostane žluté napomenutí. Rozhodčí bych na tomto mistrovství nehaněl.

Mistry světa se stali Francouzi. V jedněch novinách tipovalo vítěze devět redaktorů a pět fotbalových expertů. Ze čtrnácti tipujících netipoval finalisty nikdo.

Kam jsme došli? Při návštěvách Francie jsme jim záviděli, že mají ministerstvo sportu, že o veškerá sportovní zařízení se starají obce, že vítězi Francouzského poháru předával trofej prezident Mitterrand. Oni nám záviděli, že máme doktora zadarmo. Kam jsme došli? My jim závidíme dál, oni nám nic.