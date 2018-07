Uzdravený Rambo se těší na comeback

Maďarská liga začala ve stejnou dobu jako ta česká, Michael Rabušic ještě na startu sezóny při prohře svého týmu 2:3 chyběl, nebyl ani na lavičce. „Domluvili jsme se tak s trenérem. Jestli bych hrál, tak zatím jen pár minut, takže pro mě bylo lepší ještě trénovat a dát si do těla, potřebuju dohnat kondici," vysvětluje majitel českého titulu z roku 2012 s Libercem.

Jako člen mistrovského týmu se U Nisy zúčastnil v polovině července oslav 60. narozenin Slovanu při exhibičním zápase, brzy by však měl vyběhnout do ostré partie. Po téměř čtyřměsíční pauze. „Už to bylo dlouhé. Věřím, že teď už začnu hrát. Nohu ještě občas pocítím, ale tři týdny už jedu naplno a doufám, že to bude v pořádku. Když budu zdravý, bude to dobrý. Od toho se všechno odvíjí," doufá, že se v neděli dostane na hřiště proti Újpesti.

Na západ Maďarska přestoupil z Jihlavy v únoru, ale hned v dubnu se zranil. „Odehrál jsem jen pět zápasů, pak jsme jeli ven a frajer mě na půlce přejel tak, že jsem měl naštíplou holenní kost," vrací se k okamžiku, který trojnásobnému českému reprezentantovi sebral zbytek sezóny.

„Ale alespoň jsem věděl, na čem jsem. Že mám nohu zlomenou a že ji budu mít tři týdny v sádře. Předchozí zranění, kdy se nevědělo, co se mnou je, jsou podle mě mnohem horší. Týden je volno, pak to zkusíte a všechno se vrátí, hrajete znovu s bolestí..." vypráví 28letý rodák z Třebíče.

Maďarsky se neučí

Ve zhruba osmdesátitisícovém městě Szombathely na hranicích s Rakouskem si rychle zvykl. Tedy až na jazyk. „Hrozný, slova se nedají pořádně ani vyslovit, zbytečný se ho učit, když ho po kariéře asi nevyužijete. Ale mám výhodu, že tady trénuje Slovák Michal Hipp, který mě vedl v Jihlavě," poznamenává. Slovenská kolonie je v osmém celku uplynulé sezóny vůbec početná.

„I asistent s kondičním trenérem jsou Slováci, jeden umí maďarsky a překládá. Plus tady mám tři slovenské spoluhráče a dva se také maďarsky domluví. A teď ještě přišel Víťa Beneš. Když to porovnám s Itálií, kde to pro mě bylo peklo, protože anglicky neuměl nikdo, tak je to lepší," poměřuje Rambo angažmá na Apeninském poloostrově, kde hrál za Crotone, Veronu a Perugii.

Jen ne o padáka

Rád by se v této sezóně vyhnul sestupovým starostem. „Snad to bude klidnější sezóna. Ale v Maďarsku hraje ligu jen dvanáct mančaftů. Minulou sezónu jich osm hrálo o záchranu a vršek o titul. Když je míň týmů, pořád se o něco hraje. Skončili jsme sice osmí, ale i tak jsme mohli spadnout," připomíná uplynulé jaro.

To byl ještě v Maďarsku spolu s manželkou Simonou a dcerkou, momentálně je tam sám. „V srpnu totiž čekáme druhou holku, takže jsem je už nechal v Liberci. Přijedu až k porodu, když to všechno půjde," uzavírá Rambo.