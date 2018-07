Záhada! Byl to gól? Rozhodčí našel nečekaného pomocníka

Záhada! Byl to gól? Nebo nebyl? Rozhodčí řešil při utkání zapeklitý problém. V utkání peruánského poháru totiž padl gól, jenže kvůli děravé síti prolétl míč mimo branku. Arbitr si v tu chvíli nebyl jistý, jak to vlastně bylo. A protože na stadiónu nebylo k dispozici video, vzal si chlapík na pomoc neobvyklého pomocníka. Situaci vyhodnotil podle snímků přítomného fotografa. Díky nim branku uznal. Gól neměl velký vliv na výsledek, tým Retamoso vyhrál 10:0.

Vypadalo to na jasnou záležitost, kdy se měl řešit jen počet gólů, který favorit outsiderovi nasází. Pak ale přišel nečekaný zádrhel. Jordan Campos vypálil z dálky a míč mířil mezi tyče. Jenže v síti neskončil, prolétl totiž za branku a nikdo si v tu chvíli nebyl jistý, jak to vlastně bylo. Sudí Albert Alarcon sice odpískal gól, ale pak znejistěl. Nešla střela těsně vedle? Střelec slavil, gólman jen krčil rameny, netušíc, jak to vlastně bylo.

A tak šel hlavní sudí konzultovat situaci se svým asistentem. Jenže ten tajenku nerozluštil, a tak musel chlapík s píšťalkou na polovinu hřiště. Tam sice neměl video, ale přesto si situaci mohl prohlédnout. Využil totiž snímků přítomného fotografa a také na jejich základě ukázal do středového kruhu. Gól platil. Verdikt se sice poraženým nelíbil, ale měli smůlu.