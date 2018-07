Spartě utíkají největší talenty. Proč dávají přednost Plzni i dalším konkurentům?

Trenéra fotbalové reprezentační devatenáctky Jana Suchopárka momentálně nejčastěji zastihnete na Strahově, kde působí jako ambasador CEE Cupu. V rámci tiskové konference k zahájení mládežnického turnaje čelil mimo jiné dotazům na četné odchody mladých fotbalistů ze Sparty. “Na jednu stranu to úplně dobře není, Sparta je vychovala, na druhou stranu to musí být otázka pro mateřský oddíl, aby nemohli odejít takřka zadarmo,” uvádí vicemistr Evropy z roku 1996.

Vyhlášená mládežnická akademie Sparty se musí vyrovnávat s nečekaným exodem talentů. Ti místo působení v rudém dresu míří ke konkurenci. Fanoušci jen kroutí hlavou, stejně tak trenér českého národního týmu do 19 let Suchopárek. Co na to bývalý slávista říká?

"Někteří z těch hráčů, co ze Sparty odešli, spadali do reprezentace. Překvapilo mě, že odešli, že nepodepsali novou smlouvu a rozhodli se jít jinou cestou," pokračuje Suchopárek. Zároveň dodává, že sám byl překvapený, když přijel na mládežnický turnaj do Plzně a viděl tam v dresu Viktorie někdejší sparťanské talenty Pavla Hezoučkého se Šimonem Gabrielem.

"Bavíme se hodně o agentech, o rodičích, ale ti kluci jsou už dospělí a měli by vědět, co chtějí, musí se umět postarat o sebe," zmiňuje na adresu mladých fotbalistů.

Kteří mladíci odešli, nebo mají namířeno pryč ze Sparty? Šimon Gabriel - Plzeň Pavel Hezoučký - Plzeň Richard Sedláček - AZ Alkmaar Jaroslav Peřina - Jablonec Besir Baftijar - Teplice Matěj Majka - ?

"Podle mě, u hráčů, kteří odešli do Plzně, musí být zajímavé, že budou hrát juniorskou Ligu mistrů, která kopíruje skupinu áčka Viktorie Plzeň. Ale ti hráči mě z toho vyvedli, že to nebyl hlavní důvod, proč odcházeli. Sami nedokázali říct, proč..." diví se trenér.

Problém českých akademií? Špatná regenerace

Suchopárek se také zamýšlí nad dalšími možnými důvody, které by vedly mladé fotbalisty k odchodu ze Sparty právě do Plzně. "Zrovna se jednalo o hráče, kteří byli dlouhodobě zranění. Je to také asi otázka nějakých věcí, které se nedějí na hřišti," říká tajemně.

Popírá však, že by fotbalisté měli odcházet do Plzně za lepšími podmínkami pro svůj další rozvoj. "Myslím si, že Sparta má nejlepší tréninkové centru v České republice, investovala spoustu peněz do mládeže, ale nemáte tady (na Strahově) regeneraci žádnou. Bazén máte vedle na Strahovském stadiónu," kritizuje trenér reprezentační osmnáctky.

"Není to jenom otázka Sparty, ale i ostatních týmů, které třeba dávají spoustu peněz do hráčů. Trošku nám chybí nadhled," stěžuje si.

"Když se jedete podívat do top klubů v zahraničí, co se týče regenerace a návratu zraněných hráčů, tam do toho prostředky investují, protože čím dřív se hráč vrátí do tréninkového procesu a do zápasu, tím lépe se zpeněží. Takhle my bohužel nepřemýšlíme a myslím si, že touhle cestou bychom měli jít," vidí jeden z hlavních problémů současného českého fotbalu.