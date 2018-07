Šéf německého fotbalového svazu odmítl Özilovo nařčení z rasismu

Özil, který má turecké kořeny, se opakovaně hlásí ke kontroverznímu prezidentu Erdagonovi, za což se v Německu dočkal velmi kritických ohlasů. Minulý týden se záložník Arsenalu rozhodl v reprezentaci skončit a ve svém prohlášení na sociální síti mimo jiné obvinil Grindela z rasismu a z toho, že aféru kolem fotografie využil pro politickou kariéru.

"Otevřeně přiznávám, že mě osobní kritika hluboce zasáhla, a přemýšlím, co jsem mohl udělat lépe. Ještě více se omlouvám za to, že někteří moji kolegové a zaměstnanci svazu byli spojováni s rasismem. To je nesmysl. Rozmanitost, solidarita a integrace, to jsou hodnoty, které jsou mému srdci blízké, a stejné hodnoty vyznává i svaz," uvedl Grindel v prohlášení.

"Jakákoli forma rasového nepřátelství je nepřijatelná. To se týká Jeroma Boatenga, Mesuta Özila i kteréhokoli jiného hráče. Žijeme v našich hodnotách, proto jsme jako svaz kriticky zpochybnili fotografii s tureckým prezidentem. Hluboce lituji, že to bylo zneužito pro rasistické slogany," dodal šestapadesátiletý funkcionář.

Německou veřejnost a svaz obvinil z rasismu i sám Erdogan. Autoritářský prezident přitom v Turecku od pokusu o převrat vede čistky napříč celou společností a jeho režim často čelí kritice za nedodržování lidských práv.