Na místě rodičů bych to dělal jinak, reaguje Hřebík na četné odchody mladíků

Rodák z Benešova zdůrazňuje, že v rámci koncepce pro mládež v klubu akcentují především charakter hráče. "To je u nás na prvním místě a myslím si, že se nám to ještě úplně nedaří, protože teď nám odešli hráči, o které jsme se starali jako o vlastní," prozrazuje v rozhovoru pro ceecup.org.

Kromě hráčů samotných však viní i jejich rodiče. "Sám jsem si dal otázku, jak bych se choval a reagoval jako rodič hráče, který odchází, protože dostal možnost odejít do Anglie nebo do Holandska," uvádí.

"Jako rodič bych přijel na Spartu, šel za lidmi, kteří se o něj roky starali, řekl jim svůj názor, poděkoval jim za veškerou péči, práci a sdělil jim své rozhodnutí, že chci, aby můj syn odešel do zahraničí. Jenže ti rodiče to takhle neudělali, proto je kolem celé záležitosti takový šrumec," stěžuje si někdejší ligový kouč.

„Já bych se v tom zase tak nepitval. Já v podstatě chápu, že třeba jejich rodiče chtějí, aby jejich dítě odešlo do zahraničí a je to logické, jenom bych to udělal jiným způsobem. To mi vadí, ale nic víc. Proto pořád říkám, že na prvním místě má být u hráčů charakter," dodává na adresu rodičů.

Sedmá nejlepší akademie v Evropě

Ředitele akademie Sparty také viditelně trápí, že rodiče a hráči neberou v potaz úspěšnost klubu v počtu produkování odchovanců pro ligový fotbal. "Máme 58 hráčů v první lize u nás a v Evropě. Z toho 53 hráčů je do 27 let. To je fantastický výsledek. A z těch 53 hráčů jich plných 49 prošlo částečně už naší koncepcí. Dokonce v našem A týmu máme 8 našich odchovanců. Po Olomouci asi nejvíc v lize. A to si ti rodiče neuvědomují," pomáhá si při argumentaci číselnými údaji.

„Byli jsme Uefou vyhodnoceni jako 7. nejlepší akademie v Evropě. To není automatické, ale bohužel to taky není nikde akcentováno," přidává k tématu. Zároveň však přiznává, že podmínky pro vývoj českých fotbalistů mají svá omezení. "Potřebujeme konkurenci, která u nás bohužel není. S hráči můžete vždycky nejlépe pracovat, když jim to můžete ukázat na příkladu jiných hráčů a na příkladu jich samých."

Jaroslav Hřebík tím zejména naráží na utkání, která sparťanští dorostenci sehráli v rámci pražského CEE Cupu, kde remizovali s Nitrou 0:0, s FK Sarajevo 3:3 a na závěr skupiny podlehli brazilským Palmeiras 0:3. "Bolestí našeho fotbalu je, že naši hráči si myslí, že jsou tak dobří, jaké mají výsledky v domácí soutěži. Bohužel to tak není, protože možná jsou velmi dobří na tuzemské úrovni, ale neplatí to v mezinárodním srovnání. To je také důvod, proč náš fotbal ustoupil do pozadí," dodává v rozhovoru pro stránky CEE Cupu.