Islandský rozhodčí v Praze: Našim hráčům by pomohlo, kdyby šli do Česka

Do Prahy jste přijel v rámci CEE Cupu. Jak se vám tento turnaj líbí?

Je to opravdu výborný turnaj, skvěle organizovaný a všechno je opravdu profesionální, asi jako můžete vidět na turnajích UEFA a FIFA. Třeba už jen to, že každý zápas je natáčený...

Na pražský turnaj jste se dostal v rámci výměnného programu REFEX, jaká je vaše zkušenost s tímto projektem?

Ano, o Refexu jsme se dozvěděli asi před dvěma třemi lety. Kontaktovali jsme kluka z Islandu, který už v Refexu byl, a přidali jsme se na turnaj, který se u nás konal. A před rokem nám řekl, ať se zúčastníme turnaje v Dánsku. Tak jsme do toho šli a moc se nám to líbilo.

Na Islandu působíte ve druhé lize, jak kvalitní soutěž to je?

Na Islandu máme systém pěti soutěží. Ta druhá nejvyšší, kde jsem já, je o něco rychlejší než tento mládežnický turnaj, u něho bych řekl, že je někde mezi třetí a čtvrtou ligou. CEE Cup je určitě kvalitní, ale hráči jsou teprve ve věku do 19 let, takže ještě mají pár let na to, aby ještě získali větší rychlost hry.

Jak to aktuálně vypadá se zázemím pro fotbalové kluby na Islandu?

U nás je to v létě tak půl na půl, co se týká využívání přírodních a umělých trávníků, máme také spoustu krytých hal. Také máme pět hal, které slouží jako vyhřívané stadióny s dostatečně velkým hřištěm a potřebným prostorem pro nějakých 1500 diváků. Třeba můj domácí klub, druholigový Haukar, hraje v hale po celý rok, ale s tím není žádný problém.

Kdy se dočkáme toho, že se Islanďané stanou mistry světa?

Asi... v roce 2022! Myslím, že Island teď má velmi dobrý tým. Právě měníme trenéra, takže nemůžu říct, co se bude dít, ale očekávám, že na post kouče přijde nějaké velké jméno.

A doporučil byste nějakého hráče do české ligy?

Samozřejmě. Máme spoustu skvělých fotbalistů, mladých hráčů, kteří se neustále chtějí zlepšovat. Česká republika je určitě skvělým místem, kam by mohli zamířit. Jsou tu velmi dobré akademie. Myslím, že by našim hráčům pomohlo, kdyby mohli jít právě sem.

Říká se, že kluby z Premier League raději sázejí na severské hráče i proto, že dokáží vypít hodně piva a lépe se tak přizpůsobí místním poměrům. Platí to i o Islanďanech?

Ano, dokážeme vypít opravdu hodně piva. U nás byl zákaz piva ještě někdy v 80. letech (do roku 1989, pozn. red.), ale jakmile tento zákaz padl, začalo se u nás pít pivo ve velkém.