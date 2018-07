Ibrahimovic odřekl účast na Utkání hvězd MLS, bude odpočívat

"Jsem zklamaný, že přijdu o zápas proti Juventusu, jednomu ze svých bývalých klubů. Díky fanouškům, že mi dali hlasy. Mým cílem je dávat góly a pomoci Galaxy do play off," uvedl v prohlášení Ibrahimovic, který naposledy v neděli rozhodl hattrickem o vítězství 4:3 nad Orlandem. Podle pravidel MLS nicméně kvůli odřeknutí účasti v All Star Game přijde o nejbližší ligový zápas s Coloradem.

Do Utkání hvězd nezasáhne po zranění kolena ani útočník New York City David Villa, na straně italského soupeře se zase diváci nedočkají hvězdného Portugalce Cristiana Ronalda, který po přestupu z Realu Madrid teprve v pondělí poprvé trénoval v Turíně a není s mužstvem na zámořském turné. Do Severní Ameriky neodcestovali ani další účastníci mistrovství světa Gonzalo Higuaín, Paulo Dybala, Juan Cuadrado, Douglas Costa či Rodrigo Bentancur.

V Utkání hvězd MLS výběr z domácí soutěže nastupuje od roku 2005 proti evropským celkům. Z nich má dvě výhry na kontě Manchester United, vloni zápas vyhrál Real Madrid po penaltovém rozstřelu. Ani tehdy Ronaldo do zámoří necestoval.