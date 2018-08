Dočkal si zahraje s Philadelphií finále Amerického poháru

Záložník Bořek Dočkal postoupil s Philadelphií do finále Amerického poháru. V semifinále U.S. Open Cupu fotbalisté Union porazili Chicago 3:0. O pohárovou trofej si zahrají 26. září proti Houstonu. Vítěz soutěže se kvalifikuje do Ligy mistrů zóny CONCACAF.